Los integrantes del área de Seguridad y Ambiente de la provincia rescataron dos cachorros de gatos monteses y un yaguarundí rojo en Córdoba. Los animales fueron trasladados al Parque de la Biodiversidad, donde son evaluados para definir sus próximos pasos.

“Un yaguarundí rojo y dos gatos monteses fueron rescatados en una zona rural de Villa Concepción del Tío”, confirmó la Municipalidad de Córdoba. Posteriormente, la Policía Ambiental los transportó al Centro de Rescate ubicado en la Capital.

El yaguarundí rojo rescatado en Córdoba.

“Los animales fueron expuestos al protocolo sanitario obligatorio que incluye revisación veterinaria y cuarentena”, describieron las autoridades. De este modo, buscan evitar el contacto con otros animales y prevenir cualquier riesgo de enfermedades infectocontagiosas.

Durante la evaluación médica, el Yaguarundí presentó un peso de 565 gramos y signos leves de deshidratación. “Se le realizó una hidratación subcutánea, se mostró activo y en buen estado general”, confirmaron con entusiasmo.

Por su parte, los gatos monteses mostraron un peso de 810 gramos y 920 gramos, y no contaban con lesiones ni signos de deshidratación. “Ambos se mostraron muy activos y en buen estado físico”, confirmaron con fortuna.

Sin embargo, los tres felinos demostraron estar habituados a la presencia humana. “Genera preocupación sobre su nivel de contacto previo y sus posibilidades reales de reinserción en un entorno silvestre”, explicaron. Actualmente, se les están realizando estudios complementarios que permitirán determinar los pasos a seguir.