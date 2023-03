Racing hizo el pedido a AFA por un refuerzo, por la lesión de Alan Murialdo

La seria lesión que sufrió Alan Murialdo lo marginará al menos por seis meses, por lo que Racing cursó este jueves el pedido a la AFA para poder sumar otro delantero como refuerzo. Así lo confirmó Manuel Pérez, presidente del club de Nueva Italia.

“Lo esperamos al Tanque Murialdo después de la lesión en el brazo. Volvió, jugó un partido y medio y se volvió a romper. Lo van a operar mañana (por este viernes) y creemos que no lo tendremos por seis meses”, lamentó Pérez.

Alan Murialdo sufrió la rotura del Tendón de Aquiles y estará afuera por seis meses ( Ramiro Pereyra / La Voz). Foto: Ramiro Pereyra

Una vez se conozca la respuesta de AFA, que es automática, Racing contará con cinco días hábiles para sumar un refuerzo. “Lo venimos analizando con el cuerpo técnico y la dirigencia, porque no es mucho el tiempo y tampoco hay tanto que nos interese o estén en condiciones de venir”, señaló Pérez.

En ese sentido, anticipó en Radio Sucesos que sería un delantero de un club de Primera que no tenga lugar en el plantel. “O también puede venir del exterior, hay dos o tres ofrecimientos”, detalló el presidente Albiceleste. No descartó que pueda tratarse de un jugador de Talleres, Belgrano o Instituto.

El Colo Rodrigo Acosta presenta un desgarro y se pierde el Racing-Chaco For Ever este domingo (Prensa Racing de Nueva Italia)

OTRA BAJA PARA EL DOMINGO ANTE CHACO FOR EVER

Rodrigo Acosta se desgarró en la vista de Racing a Independiente Rivadavia el pasado lunes, y no será de la partida este domingo frente a Chaco For Ever. A las 18.30 en el Miguel Sancho y por la octava fecha de la Zona B de la Primera Nacional. La próxima será entre semana, porque la Academia visitará a Mitre de Santiago el miércoles 5 de abril.