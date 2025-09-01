Quinteros habló sobre “la casita del after”: “Detrás hay personajes nefastos de la noche cordobesa”

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, reveló la compleja trama detrás de “la casita del after”, un espacio ilegal en barrio Villa Allende Parque. La situación, denunciada por vecinos durante 11 años, es “mucho peor de lo que se ve” y expone la operación de “personajes nefastos de la noche cordobesa”, según el funcionario.

Juan Pablo Quinteros habló sobre “la casita del after”

Quinteros describió el lugar como “lúgubre, tenebroso, macabro”, enfatizando la ausencia total de medidas de seguridad. Las inspecciones corroboraron la falta de salidas de emergencia y matafuegos. Además, se detectaron instalaciones eléctricas irregulares y una habitación trasera destinada a “actividades” específicas.

Quinteros señaló que los individuos involucrados poseen otro local irregular, situado en la avenida Donato Álvarez, que también fue clausurado. Esta red presenta vinculaciones alarmantes con figuras como el conocido “clan Moyano”, actualmente detenido por causas de trata de personas.

Estos grupos operan en la clandestinidad, creyéndose “impunes y dueños de la noche”, según expresó el funcionario. Sin embargo, Quinteros fue categórico al afirmar que la ilegalidad no tendrá espacio en Córdoba. El ministro prometió combatir y perseguir a estas personas hasta que sean encarceladas, buscando erradicar estas prácticas delictivas.