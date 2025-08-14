Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este jueves 14 de agosto

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este jueves 14 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE JUEVES 14 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este jueves fueron: en primer lugar el 5894, seguido del 9227 y el 4287, en segunda y tercera posición, respectivamente.

5894- el Cementerio 9227- el Peine 4287- los Piojos 5676 1195 5433 1770 6578 6698 3867 7137 9385 1548 8204 6002 2394 3786 9538 6852 2958

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 5894 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 94 representa la Sangre.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE JUEVES 14 DE AGOSTO

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.




