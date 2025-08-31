Vía Córdoba / Violencia

Quiénes son “Los Rompepiernas”, una banda que cobraba a deudores en Córdoba

La organización utilizaba amenazas, golpizas y disparos para cobrar deudas.

31 de agosto de 2025,

Con extrema violencia, cobraban a deudores. (José Gabriel Hernández / La Voz)

La provincia de Córdoba fue escenario de las actividades de “Los Rompepiernas”, una banda que se dedicaba a las cobranzas extrajudiciales empleando una extrema violencia. Este grupo operaba fuera de cualquier marco legal, ofreciendo sus servicios a acreedores para asegurar el cobro de deudas a través de métodos coercitivos. Su “marca personal” distintiva era la agresión física, incluyendo disparos a las piernas o rodillas de los morosos, lo que les valió su ominoso apodo.

Según las investigaciones, la organización funcionaba como una asociación ilícita, insertándose en conflictos económicos incluso sin ser los acreedores originales. Se “posicionaban” junto al acreedor e iniciaban una campaña de presión al deudor.

Las tácticas progresaban desde llamadas y visitas con amenazas, hasta la violencia física, con golpizas, daños materiales y balazos a bienes o personas. Los deudores, bajo esta coacción, terminaban pagando de diversas formas, incluyendo efectivo, dólares, vehículos, inmuebles, electrodomésticos o joyas. La banda obtenía una ganancia significativa, entre el 30 y 40 por ciento de lo recuperado.

La investigación se desencadenó tras varios eventos, destacándose un violento tiroteo el 7 de abril en barrio Las Magnolias. En este incidente, la hija de un empresario automotriz fue atacada con al menos 17 disparos, sin resultar herida de milagro, aunque su camioneta y otro vehículo familiar fueron acribillados. El fiscal Juan Pablo Klinger dictó la prisión preventiva para los principales acusados.

