Quién es Sofía Montenegro, la luchadora cordobesa que firmó contrato con UFC

Sofía Montenegro, apodada “La Bruja”, concretó su ingreso a la organización más importante de artes marciales mixtas (MMA) a nivel global, la UFC (Ultimate Fighting Championship). Este logro histórico ocurrió tras su participación en el Dana White’s Contender Series (DWCS).

La luchadora cordobesa compitió en la categoría peso mosca (125 libras) contra la brasileña Jeisla Chaves. Desde el inicio, la atleta demostró un estilo agresivo, buscando terminar el combate por nocaut. A pesar de conectar diversas combinaciones directas a su rival, Chaves absorbió la ofensiva inicial y logró revertir el dominio en la segunda mitad del primer asalto.

Quién es Sofía Montenegro, la cordobesa que firmó contrato con UFC

El encuentro, desarrollado en el UFC Apex de Las Vegas, fue de alta intensidad y se volvió “sangriento”. Durante el segundo round, Montenegro, de 26 años, conectó un potente cruzado que derribó a su contendiente. La representante sudamericana intentó el ground and pound, aunque su oponente logró reincorporarse utilizando la reja hasta equilibrar el marcador con un golpe propio.

Sofia Montenegro, la cordobesa que ingresó a UFC. (Foto: Prensa)

En el asalto definitivo, la brasileña tomó la iniciativa con veloces combinaciones y patadas. Pese a ello, Montenegro presionó con ganchos al cuerpo y consiguió un derribo preciso a dos piernas. La definición de los jueces, con tarjetas 29-28, 28-29 y 29-28 a favor de Chaves, suscitó una fuerte controversia.

El fallo generó una rápida reacción en redes sociales. Seguidores de UFC expresaron que la pelea era de Sofía, destacando que ella había demostrado más cualidades que su oponente. Para los fanáticos, la luchadora cordobesa mereció la victoria.

Esta opinión fue respaldada por Dana White, presidente de la organización. White confesó que el duelo lo mantuvo “en vilo” y que él no tenía a la peleadora brasileña como vencedora. “No soy juez. Pero lo que sí puedo hacer es contratarlas a ambas”, sentenció. Tras esto, la cordobesa ingresó a la máxima liga de MMA junto a otros argentinos, como Ailín Pérez, Esteban Ribovics, Francisco Prado, Kevin Vallejos y Santiago Ponzinibbio.