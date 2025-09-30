La productora PopArt comunicó que Soda Stereo volverá a los escenarios de la mano del espectáculo Ecos. La presentación de Zeta Bosio y Charly Alberti junto a Gustavo Cerati, fallecido en 2014, será en el Movistar Arena y ya tiene más fechas.

Soda Stereo anunció más fechas para Ecos en el Movistar Arena

Luego de haber agotado las entradas para las funciones del sábado 21 y domingo 22 de marzo de 2026 menos de 1 hora, Soda Stereo confirmó una nueva fecha para el lunes 6 de abril.

Soda Stereo va por otra gira "reunión". (Gentileza Nora Lezano)

“La banda que nunca se fue hoy se acerca otra vez a los escenarios de la mano de la tecnología y la fuerza de sus canciones”, adelantó la productora a través de un comunicado. Implícitamente, dio a entender que no se utilizará Inteligencia Artificial para recrear la voz o las intervenciones de Cerati.

Por qué Ecos, el espectáculo de Soda Stereo, no podría venir a Córdoba

En el marco del nuevo anuncio, Germán Arrascaeta, periodista de La Voz experto en el ámbito de los espectáculos musicales, explicó los motivos por los cuales Ecos no podría aterrizar en Córdoba.

“Según hablé con José Palazzo, el productor más a fin que tiene Roberto Costa acá (en Córdoba) y desarrolla actividades, es imposible por la desaparición del Orfeo“, indicó, en el Streaming de La Voz en Vivo.

“Hasta que no llegue un nuevo domo con esas características... este es un espectáculo para ambientes indoor (puertas adentro)”, concluyó el comunicador.

El estado actual del Orfeo Superdomo de Córdoba

Euclides Bugliotti, propietario del Grupo Dinosaurio, contó en su momento que el Orfeo Superdomo albergará un proyecto privado. El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó en octubre de 2024 una ordenanza que permitió iniciar la transformación para dar pie al “Polo Sanitario Orfeo”.

Córdoba. Comenzaron las demoliciones en el Orfeo: avanza el proyecto del distrito de salud. (José Gabriel Hérnandez / La Voz)

Se trata de un centro de salud con consultorios, oficinas y un amplio estacionamiento. Según el acuerdo, al menos el 60 por ciento de la superficie de 24.000 metros cuadrados es para servicios médicos, el resto podrá ser utilizado en funciones complementarias.

La constructora está en la búsqueda de un socio cordobés para poder concretar la totalidad de las refacciones, que ya dio inicio a las demoliciones. “No tenemos una novia todavía. Hay interés, pero todavía no hay compromisos cerrados”, dijo Jorge Monzani, gerente del proyecto, en diálogo con La Voz.