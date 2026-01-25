Polémica por la subasta de colectivos de Tamse en Córdoba: lo que se sabe

La Municipalidad de Córdoba concretó una subasta electrónica de 40 colectivos pertenecientes a la empresa estatal Tamsau (anteriormente denominada Tamse), una operación que desató un fuerte debate en el Concejo Deliberante. La controversia radica principalmente en la antigüedad de los vehículos, ya que se trata de unidades modelos 2021 y 2022 con menos de cuatro años de uso en el sistema de transporte urbano.

Polémica: subastaron colectivos de Tamse en Córdoba

Del total subastado, 19 unidades corresponden al año 2021 y las 21 restantes al 2022. Según los pliegos de la subasta, solo dos colectivos fueron catalogados como no operativos, mientras que los 38 restantes figuraban en estado de funcionamiento, aunque con requerimientos de reparaciones habituales por el desgaste propio del servicio.

La recaudación total de la operación superaría los 2.000 millones de pesos. Los precios de venta por cada unidad oscilaron entre los 40 y los 80 millones de pesos, alcanzando un promedio de entre 55 y 60 millones por vehículo. Un dato que llamó la atención en el listado de lotes fue la presencia de dos colectivos que ya contaban con el ploteado de FAM, una de las prestatarias privadas que operan en la ciudad desde hace un año. La oferta más alta registrada fue de 80 millones de pesos por un modelo Mercedes-Benz 500, identificado como el interno 1370.

Subasta de colectivos: el pedido de informes de la oposición

Ante este escenario, el bloque de concejales del Frente Cívico presentó un pedido de informes formal ante el Ejecutivo Municipal, que cuenta con un plazo de 10 días para brindar una respuesta. La concejal Graciela Villata, presidenta de la bancada, señaló la necesidad de acceder a peritajes y reportes mecánicos detallados para comprender los motivos por los cuales se decidió prescindir de estas unidades relativamente nuevas.

Villata también remarcó las dificultades sistemáticas para obtener información pública sobre el funcionamiento interno de la empresa estatal Tamsau. Según manifestó, la presentación de pedidos de informes es la única herramienta legislativa disponible ante la falta de transparencia, aunque advirtió que estas solicitudes no siempre obtienen respuestas rápidas por parte de las autoridades municipales.

Incógnitas sobre el futuro del transporte

Las unidades en cuestión habían sido adquiridas originalmente durante la gestión de Martín Llaryora. Actualmente, Tamsau opera apenas el ocho por ciento del sistema de transporte urbano de la ciudad, un esquema que suele presentar déficits operativos y reclamos por la frecuencia de las unidades.

Por el momento, el municipio no brindó una respuesta técnica oficial, postergando las explicaciones para la próxima semana. La falta de datos precisos sobre el kilometraje de los rodados y la operatividad confirmada de la mayoría de ellos mantienen el foco de la discusión política sobre la eficiencia en la administración del patrimonio público en Córdoba.