Pirulo regresa a Carlos Paz con una nueva comedia y gira por los valles cordobeses

La temporada teatral 2026 en Córdoba comienza a tomar forma y suma una nueva apuesta orientada al público familiar. Luego de un 2025 marcado por giras, Pirulo Valmaceda regresa a los escenarios con “Pirulo en el aire”, una comedia que tendrá a Carlos Paz como punto de partida y recorrerá los principales valles turísticos.

El estreno oficial está previsto para el viernes 2 de enero de 2026, en la Sala 1 del Teatro del Sol, uno de los espacios con mayor tradición en la villa serrana. La llegada del espectáculo se inscribe en una cartelera que vuelve a apostar fuerte por el humor y las propuestas pensadas para disfrutar en familia durante el verano.

Pirulo regresa a Carlos Paz con una nueva comedia

Con una duración aproximada de 85 minutos, la comedia plantea una sátira sobre el mundo de la televisión. En la trama, Pirulo logra cumplir su sueño de convertirse en una figura destacada de un canal televisivo, pero el éxito trae consigo tensiones, exigencias y situaciones inesperadas que derivan en una serie de enredos humorísticos.

Pirulo regresa a Carlos Paz. (Nicolás Bravo / La Voz)

El conflicto central se potencia con la reaparición de Segundo Valmaceda, el hermano del protagonista, cuya vuelta altera el equilibrio familiar. La irrupción de un nuevo personaje femenino suma un juego de rivalidades y equívocos que combina ternura, ironía y situaciones absurdas, uno de los sellos característicos del espectáculo.

La propuesta mantiene la impronta de Pirulo, con un humor accesible, dinámico y basado en la interacción con el público. El elenco está integrado por Mauro Villaverde, Gerardo Coniglio, Mariano Garnero, Pirulo y Segundo Valmaceda. Desde la producción destacan que se trata de una comedia pensada para espectadores de todas las edades, en un contexto donde el teatro familiar vuelve a ocupar un lugar central dentro de la oferta cultural de verano.

Funciones y recorrido de “Pirulo en el aire”

Además de su paso por Carlos Paz, “Pirulo en el aire” tendrá funciones en otros puntos turísticos de la provincia, con el objetivo de ampliar su alcance durante la temporada estival:

Villa Carlos Paz : Teatro del Sol (Sala 1), de jueves a sábados a las 22.15.

Mina Clavero : Auditorio Municipal Milac Navira, domingos a las 22.

Santa Rosa de Calamuchita: Teatro Deportivo Italiano, miércoles a las 22.

Con este cronograma, el espectáculo se suma a la oferta de entretenimiento que acompaña el movimiento turístico del verano cordobés, apostando a un formato consolidado que combina humor, cercanía y personajes ya reconocidos por el público.