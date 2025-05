Pasó por Talleres y juega la semi de Copa de la Liga: “Sabemos que vamos a tener todo en contra”

Con Frank Kudelka como entrenador llegó a Talleres en 2016, en el regreso a Primera. Y ahora lo tiene nuevamente de entrenador en este Huracán semifinalista del Apertura. Leonardo el “Colo” Gil es una de las figuras del Globo, y habló del cruce con Independiente.

“Es un partido muy lindo, importante, trascendental. Hace mucho tiempo que no se logra algo tan importante, y es mérito de los cuatro equipos que llegamos", destacó el aguerrido volante ex Talleres.

Leonardo Gil.

"Independiente viene muy bien, con una mística con su gente que en años anteriores no era así. Sabemos que vamos a tener todo en contra, vamos a ser muy visitantes, pero con nuestras armas podemos lograr el objetivo", asumió en referencia al cruce de este sábado a las 18.30 en Avellaneda.

"Hay que ganar como sea, pero si llegamos hasta acá con un estilo y una forma, no hay que cambiar nada. El convencimiento como grupo es muy importante. A veces en estos torneos no jugás bien, ganás, y salís campeón...Y después, ¿quién se acuerda si jugaste bien o no?“, desglosó.

¿UNA FINAL CON CLÁSICO?

El “Colo” Gil no soslaya que si Huracán pasa a la final, puede haber clásico, si San Lorenzo hace lo propio ante Platense, el domingo 25 de mayo en el Bajo Flores.



“Primero nos enfocamos en este partido. El rival (San Lorenzo) tiene un partido duro con Platense también. Nosotros tenemos que concentrarnos en Independiente", avisó.



Esta llave es con equipos en dos frentes, por las copas internacionales. “Llegamos con muchos partidos encima, con mucha competencia. Uno puede pensar que es mejor tener más o menos descanso, pero como jugadores nos pone contentos estar compitiendo todo el año, jugando partidos importantes. Coincido con Kudelka: estar en esta instancia es algo muy lindo, y no se da todos los días”, enfatizó.