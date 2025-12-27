Para ver en Córdoba: qué es conjunción, el fenómeno astronómico que despide 2025

Un fenómeno astronómico se verá a simple vista en el cielo de Córdoba en el final de este 2025. La conjunción entre la Luna y Saturno ocurrirá entre la noche del sábado 27 y la madrugada del domingo 28 de diciembre.

Córdoba: qué es conjunción, el fenómeno astronómico que despide 2025

Una conjunción es la alineación de dos astros que comparten una misma coordenada celeste desde la tierra. Esto genera una imagen cautivadora para aquellas personas que observen el cielo en un lugar con baja contaminación lumínica, sin necesidad de cuidados o el uso de instrumentos especiales.

Vista de la luna en cuarto creciente desde la plaza Independencia. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

En este caso, Saturno se posicionará en la constelación de Acuario y la Luna lo hará en Piscis. Su proximidad permitirá identificar al planeta como un punto brillante muy próximo al satélite natural de la Tierra.

Córdoba: cuándo será el mejor momento para ver la conjunción

La conjunción ocurrirá entre las 21.01 del 27 de diciembre y las 00.49 del 28, siendo la medianoche el escenario del punto exacto del alineamiento. Sin embargo, no será visible en su máxima precisión porque ambos cuerpos se ubican por debajo del horizonte, actualmente.

Además, la Luna estará en fase de cuarto creciente y contará con iluminación parcial que permitirá observarla con nitidez, sin que su brillo opaque otros objetos del cielo. En tanto, Saturno lo hará de modo que se verá sin problemas.