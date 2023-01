Otro ataque a la familia de Blas Correas: es el tercero en menos de un mes

La familia de Blas Correas, el adolescente asesinado por la Policía de Córdoba, volvió a ser el blanco de un ataque contra sus propiedades. En esta ocasión, la tercera en menos de un mes, personas aún no identificadas le rompieron el vidrio al auto de Soledad Laciar, la madre del chico ultimado por un disparo en la madrugada del 6 de agosto de 2020.

“¿Digo buen día? Tres situaciones en un mes.... piedras al portón de mi casa, el auto de mi hijo y hoy el mio…”, lamentó la mujer a través de un posteo en Instagram. Y no dejó pasar la oportunidad de expresar sus dudas sobre las reiteradas agresiones de las cuales son víctimas.

“¿Casualidad? ¿Inseguridad? Qué cansados estamos de tener que lidiar con todo esto además del dolor. Si hay algo detrás de esto no están logrando nada”, advirtió Soledad junto a las fotos del auto vandalizado.

El descargo en Instagram de Soledad Laciar, la madre de Blas Correas. Foto: Instagram

Los otros ataques que sufrió la familia de Blas Correas en el último mes

La madre de Blas Correas también usó su cuenta de Twitter para expresar su enfado por lo ocurrido. “Hago la denuncia por acá porque la Policía bien gracias”, aseveró. “Hace 1 mes me apedrearon el portón. Hace 15 días le rompen el vidrio a Juan. Hoy el mio”, enumeró sobre todos los ataques que sufrieron en el último tiempo. “¿Es personal? No me voy a callar”, sentenció.