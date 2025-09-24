Ni meteoro ni bola de fuego: la misteriosa luz que iluminó el cielo en Córdoba

Una misteriosa luz iluminó el cielo en diferentes puntos de la provincia de Córdoba durante la madrugada de este miércoles 24 de septiembre. Cientos de personas captaron imágenes en las redes sociales y un astrónomo despejó todas las teorías alrededor y explicó que no se trató de ni un meteoro ni una bola de fuego.

Qué era la misteriosa luz que iluminó el cielo en Córdoba

Jorge Coghlan, director del Observatorio de Santa Fe, aseguró que el objeto que se vio desde las 5.30 de la mañana era un bólido. "Son restos de la formación del sistema solar que, en algún momento, se aproximan a la Tierra”, indicó, en diálogo con El Doce.

El elemento es un fragmento de materia interplanetaria que ingresó de forma muy paralela al suelo. Esto y la altura estimada de entre 65 y 85 kilómetros permitió que cientos de cordobeses y cordobesas vean el bólido que, según el experto, tenía un tamaño estimado al de una mano.

Córdoba Capital, Villa María, San Francisco, Río Segundo y provincias como Misiones, Santiago del Estero y Santa Fe vieron el bólido. En las redes sociales lo describieron como una bola de fuego y temieron por una nave en descomposición.

Coghlan detalló que el bólido se desintegró con el correr del tiempo en la atmósfera terrestre y alcanzó una temperatura estimada de 2.500 grados.“Cuando se desintegra cae como polvo meteórico”, cerró.