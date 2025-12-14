Ni Buenos Aires ni Córdoba: qué provincia de Argentina tiene la esperanza de vida más alta

Con el pasar de los años, la esperanza de vida fue incrementando en Argentina. Este dato se ve reflejado tras la decisión de políticas saludables destinadas al envejecimiento saludable. En varones es de 74 años y en mujeres de 82, pero hay una provincia que supera estas expectativas.

Cuál es la provincia de Argentina con mayor esperanza de vida

Según la dirección provincial de Estadística y Censos, en todo el país, la esperanza de vida exacta es: 74,2 en los varones y de 81,44 mujeres. Siendo así, un estimado de 77,5 años en promedio general. Sin embargo, una provincia ubicada en el suroeste de la República Argentina tiene mejores números.

ESPERANZA DE VIDA.

La provincia de Argentina que supera las esperanzas de vida es Neuquén. Ahí, en mujeres, llega a los 82,8 años (casi 83) y en varones es de 76,39 años. La provincia fomenta las políticas y actividades para impulsar el envejecimiento saludable, algo que se ve puede ver reflejado en esta cifra.

En las últimas décadas la esperanza de vida se incrementó más de 10 años.

Cuál es la esperanza de vida en otros países

A nivel global, la esperanza de vida media es de entre 70 y 73 años. Argentina tiene un promedio medio-alto en comparación a otros países. Esto varía según el sexo, la raza y la edad. La medida más común que se tiene en cuenta es al momento de nacer, ya que es un buen indicador de las condiciones de salud actuales. Entonces, la esperanza de vida general en distintos países del mundo es de: