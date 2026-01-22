Nahuel Molina fue papá y presentó a su hija Allegra con una emotiva imagen

Nahuel Molina Lucero atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida personal fuera de los campos de juego. El defensor de la Selección argentina y referente del Atlético de Madrid anunció el nacimiento de su primera hija, Allegra, fruto de su relación con Bárbara Occhiuzzi. La noticia fue confirmada este martes a través de una publicación conjunta en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

Nahuel Molina fue papá: la emotiva imagen que compartió en redes

La llegada de la pequeña coincidió con un compromiso clave en el calendario europeo. Molina se encontraba originalmente en Turquía con el plantel del “Colchonero” para enfrentar al Galatasaray por la Champions League. No obstante, la institución madrileña facilitó su regreso inmediato a España para que pudiera acompañar a Occhiuzzi durante el parto.

Este gesto del club permitió que el futbolista estuviera presente en el momento exacto del nacimiento. En la imagen compartida por la pareja, se observa un plano detalle de las manos de ambos sosteniendo la de la recién nacida, quien vestía un gorrito blanco y un body color beige para la ocasión. “Bienvenida a nuestras vidas, Allegra”, escribieron.

El anuncio generó una ola de reacciones entre los integrantes de la “Scaloneta”. Julián Álvarez, quien comparte vestuario con Molina tanto en el seleccionado nacional como en el club español, reaccionó al posteo con diversos emojis. Por su parte, el defensor Lisandro Martínez se sumó a los saludos con un breve mensaje: “Bienvenida, Allegra”.