Murió un bebé de 3 meses y detuvieron a sus padres: conmoción en Córdoba

Un bebé de tres meses murió en el Hospital de Niños de Córdoba en la tarde del martes 6 de enero. Inmediatamente, la Fiscalía de feria de Marcos Juárez ordenó la detención de sus padres, quienes fueron imputados como supuestos autores del delito de homicidio calificado por el vínculo.
Murió un bebé de 3 meses y detuvieron a sus padres en Córdoba
El hecho comenzó el domingo 4 de enero cuando el pequeño ingresó al Hospital Municipal Dr. Miguel Baeza, de la localidad de Camilo Aldao. Allí, los médicos constataron golpes y signos compatibles con un episodio de violencia.
La gravedad del cuadro requirió un trasladado al hospital de Marcos Juárez, donde confirmaron una severa lesión y decidieron transportarlo al nosocomio en Córdoba Capital. En la tarde del martes 6, los especialistas diagnosticaron muerte cerebral y lo desconectaron porque no veían una posible recuperación neurológica.
Ante este escenario, la Justicia aprehendió a una mujer de 18 años y un hombre de 24 en el marco de la investigación. "Importante cantidad de estudios médicos incorporados al expediente”, notificó el medio El Diario Ciudad, sobre las pesquisas alrededor del caso.