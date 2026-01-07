Vía Córdoba / Bebés

Murió un bebé de 3 meses y detuvieron a sus padres: conmoción en Córdoba

La Justicia ordenó la aprehensión de una madre de 18 años y un padre de 24, quienes fueron imputados como supuestos autores de homicidio calificado por el vínculo.

Redacción Vía Córdoba

7 de enero de 2026,

El bebé fue derivado desde Camilo Aldao al Hospital de Niños de Córdoba, donde murió. (Foto: Prensa Córdoba).

Un bebé de tres meses murió en el Hospital de Niños de Córdoba en la tarde del martes 6 de enero. Inmediatamente, la Fiscalía de feria de Marcos Juárez ordenó la detención de sus padres, quienes fueron imputados como supuestos autores del delito de homicidio calificado por el vínculo.

Murió un bebé de 3 meses y detuvieron a sus padres en Córdoba

El hecho comenzó el domingo 4 de enero cuando el pequeño ingresó al Hospital Municipal Dr. Miguel Baeza, de la localidad de Camilo Aldao. Allí, los médicos constataron golpes y signos compatibles con un episodio de violencia.

Camilo Aldao, donde vivía el bebé de tres meses. (La Voz).
La gravedad del cuadro requirió un trasladado al hospital de Marcos Juárez, donde confirmaron una severa lesión y decidieron transportarlo al nosocomio en Córdoba Capital. En la tarde del martes 6, los especialistas diagnosticaron muerte cerebral y lo desconectaron porque no veían una posible recuperación neurológica.

Ante este escenario, la Justicia aprehendió a una mujer de 18 años y un hombre de 24 en el marco de la investigación. "Importante cantidad de estudios médicos incorporados al expediente”, notificó el medio El Diario Ciudad, sobre las pesquisas alrededor del caso.

