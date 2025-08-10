Murió el presidente de una reconocida empresa de Córdoba: “Tu legado es nuestro camino”

La comunidad de Luque y el ámbito empresarial local se encuentran de luto tras el fallecimiento del presidente de una reconocida empresa de Córdoba. Se trata de Hugo Oreste Genesio, quien era presidente de la cadena de electrodomésticos, Genesio Hogar.

El deceso del hombre generó profundo pesar en diversos sectores, dada su trayectoria tanto en la gestión pública como en el liderazgo comercial. Su partida deja un vacío significativo entre quienes lo conocieron y valoraron su impronta, recordándolo por su dedicación y calidez humana.

Genesio se desempeñó como Concejal por el partido de la UCD en la Municipalidad de Luque. Su labor en el ámbito público tuvo lugar específicamente durante el período de gobierno del exintendente Evelio Gasparotto. Durante su mandato, el exedil aportó su visión y esfuerzo al desarrollo municipal, y dejó una huella discernible en la administración local, según un comunicado del municipio. Los habitantes de Luque que lo recuerdan de esta etapa subrayan su compromiso con el servicio a la ciudadanía y su cercanía con las necesidades del pueblo.

Además de su trayectoria política, Hugo Genesio fue el presidente de Genesio Hogar, una empresa de reconocida presencia y arraigo en la comunidad. “Hoy despedimos con profunda tristeza a Hugo Genesio, presidente de Genesio Hogar. Su ejemplo, su visión y sus valores seguirán guiándonos cada día. Nos deja un legado de trabajo, cercanía y humanidad que vivirá por siempre en Genesio”, compartió la firma en redes sociales.

“Tu legado es nuestro camino. Gracias por enseñarnos a construir con valores”, agregó. “Desde Genesio Hogar agradecemos a toda nuestra comunidad por los mensajes y muestras de cariño hacia nuestro querido Hugo”, continuó el escrito. Y cerró: "Cada palabra es reflejo de la gran persona que fue y del vínculo cercano que supo construir con todos“.