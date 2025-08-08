Muertes de bebés en el Neonatal: la defensa de Brenda Agüero planteó la nulidad del juicio

Los abogados de Brenda Agüero, la enfermera condenada a prisión perpetua en el juicio del Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba, ya presentaron el pedido de nulidad por la presunta imparcialidad de una integrante del jurado popular.

Por este incidente, que tiene que admitir o rechazar la Cámara Séptima del Crimen de la Capital provincial a más tardar la semana próxima, se corrió vista a todas las partes. Y entre los equipos que defienden a los otros condenados se está analizando la adhesión al planteo.

juicio por la muertes de bebes en el neonatal dia de alegatos del defensor de Brenda Agüero, Gustavo Nievas (Ramiro Pereyra/La Voz)

Gustavo Nievas, quien asiste a Brenda Agüero junto a Juan Manuel Riveros y Cintya Hadad, explicó que fundaron el pedido de nulidad en la omisión de información que hizo la jurado Melina Abril, quien contó en entrevistas posteriores a la sentencia que fue paciente del hospital Materno Neonatal hasta junio de 2022 y que dejó de hacerse los controles prenatales allí cuando se enteró que estaban ocurriendo muertes de recién nacidos.

Familiares de Brenda Agüero piden justicia y verdad en Tribunales II. (Ramiro Pereyra / La Voz)

El incidente planteado por los defensores de Agüero señala que “debía haber reconocido no sólo que se había atendido en un hospital público, sino que lo hizo específicamente en el Neonatal, adonde concurrió embarazada en la misma época que ocurrían los hechos que se investigaban y que, debido a que le dio mucho miedo, dejó de concurrir”.

MÁS ARGUMENTOS PARA EL PEDIDO DE NULIDAD

También se cuestiona que no haya contestado que como estudiante de enfermería conocía a Alicia Ariza, la exjefa de Enfermería del hospital, luego absuelta. “De haberlo informado, como lo hizo aquel testigo que en la audiencia de selección de jurados dijo ante todos que había sido paciente ocasional de `Dieguito` (en alusión a Diego Cardozo) y que, por lo tanto, no podría ser un jurado objetivo, o aquel otro que dijo que ya tenía una opinión formada sobre el caso, u otro que había perdido un bebé, simplemente la misma se habría retirado y habría sido reemplazada por alguno de los 12 jurados suplentes que participaron de todas las audiencias. Eso es lo que correspondía que hiciera”, El argumento del abogado de Brenda Agüero.

Esto afectó su imparcialidad, pero también contaminó la de todo el jurado popular”, remarcó Nievas. Melina Abril votó por la condena de Brenda Agüero y por las otras condenas: las del exsecretario de Salud provincial Pablo Carvajal; la exdirectora del Neonatal Liliana Asís; el ex subdirector administrativo Alejandro Escudero Salama; la exjefa de Neonatalogía Marta Gómez Flores, y la excoordinadora de Cuidado del Paciente Adriana Moralez.

ANALIZAN MÁS PEDIDOS DE NULIDAD

Justiniano Martínez, uno de los abogados de Pablo Carvajal, anticipó que analizan tomar una decisión similar a la de la defensa de Brenda Agüero, pero aún no confirmó cual será el planteo.

Lectura de sentencia del juicio del Neonatal. (Pedro Castillo / La Voz)

Felipe Trucco, quien asiste a Asís y a Gómez Flores, también dijo que lo analizan y que anunciarán si adhieren o no la semana próxima. También dijo que trabajan en las casaciones, algo que sí confirmaron que harán.