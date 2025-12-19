Mercado Libre ofrece trabajo en Córdoba: cuáles son los puestos y los requisitos

El gigante del comercio electrónico en Latinoamérica Mercado Libre dio un importante anuncio para la provincia de Córdoba. Publicó una oferta de trabajo con la idea de llenar espacios disponibles en diversos puestos de su estructura.

Según comunicó la empresa tecnológica a través de su perfil de LinkedIn, hay tres roles disponibles para la provincia. Todas las posibilidades son puestos fijos, que varían entre modalidad presencial e híbrida.

Mercado Libre instalará un centro logístico en Villa María

Mercado Libre ofrece trabajo en Córdoba: cuáles son los puestos

Asistente de Centros de Servicios (presencial).

Senior Data Engineer (híbrida).

Senior Frontend Software Engineer (híbrida).

Mercado Libre ofrece trabajo en Córdoba: cuáles son los requisitos

Asistente de Centros de Servicios : Ser estudiante de Ingeniería, Logística o carreras afines, es deseable. Tener experiencia en roles en operaciones de transporte y logística, es deseable. Poseer conocimiento intermedio Excel.



Senior Data Engineer y Senior Frontend Software Engineer no tiene requisitos específicos, según el mensaje compartido por la empresa. No obstante, enumeró una serie de actividades deseables y a cumplir.

Mercado Libre ofrece trabajo en Córdoba: cómo postularse