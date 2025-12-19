Vía Córdoba / Mercado Libre

Mercado Libre ofrece trabajo en Córdoba: cuáles son los puestos y los requisitos

El gigante del comercio electrónico en Latinoamérica enumeró las vacantes para la provincia en formato presencial e híbrido.

19 de diciembre de 2025

Mercado Libre brinda oportunidades laborales en Córdoba.

El gigante del comercio electrónico en Latinoamérica Mercado Libre dio un importante anuncio para la provincia de Córdoba. Publicó una oferta de trabajo con la idea de llenar espacios disponibles en diversos puestos de su estructura.

Según comunicó la empresa tecnológica a través de su perfil de LinkedIn, hay tres roles disponibles para la provincia. Todas las posibilidades son puestos fijos, que varían entre modalidad presencial e híbrida.

Mercado Libre ofrece trabajo en Córdoba: cuáles son los puestos

  • Asistente de Centros de Servicios (presencial).
  • Senior Data Engineer (híbrida).
  • Senior Frontend Software Engineer (híbrida).

Mercado Libre ofrece trabajo en Córdoba: cuáles son los requisitos

  • Asistente de Centros de Servicios:
    • Ser estudiante de Ingeniería, Logística o carreras afines, es deseable.
    • Tener experiencia en roles en operaciones de transporte y logística, es deseable.
    • Poseer conocimiento intermedio Excel.

Senior Data Engineer y Senior Frontend Software Engineer no tiene requisitos específicos, según el mensaje compartido por la empresa. No obstante, enumeró una serie de actividades deseables y a cumplir.

Mercado Libre ofrece trabajo en Córdoba: cómo postularse

  1. Ingresar al perfil oficial de Mercado Libre en LinkedIn.
  2. Seleccionar la solapa “Empleos”.
  3. Buscar el puesto de interés según área o ubicación.
  4. Hacer clic en “Solicitar”.
  5. Completar el formulario con los datos personales y laborales requeridos.

