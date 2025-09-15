Ivanna Martin, conocida figura televisiva, reveló la dolorosa razón detrás de su salida del programa El Show del Lagarto. Un traumático episodio de violencia física, que la dejó con graves secuelas y la certeza de haber enfrentado la muerte, fue el detonante para su alejamiento. La denuncia del hecho fue realizada en 2019.

Video: Ivanna Martín contó que la quisieron matar

Según su relato, fue víctima de un intento de asesinato. La agresión no provino de un amigo o una persona cercana, sino de la pareja de un excompañero de trabajo a quien no veía desde hacía 10 años. Ivanna acudió a la casa de este hombre en busca de información para una investigación periodística. La atacante sospechaba que su pareja la engañaba y apuntó contra la periodista.

El altercado escaló rápidamente: la agresora golpeó primero a su pareja, destruyó parte de la vivienda rompiendo vidrios y diversos objetos. Luego, dirigió su furia contra Ivanna, a quien le dio 19 patadas. Este brutal ataque le provocó graves problemas de salud a corto y largo plazo, incluyendo un trastorno de estrés postraumático y ataques de pánico que le impidieron continuar con sus labores. La causa fue caratulada como violencia de género de una mujer hacia otra.

Durante el ataque, Ivanna intentó escapar, pero la salida fue bloqueada por el hijo de la agresora. Este joven, siguiendo las instrucciones de su madre de no permitir que nadie saliera, la dejó atrapada en la vivienda. Con gritos de “la voy a encontrar, la voy a matar, pero antes de matarla le voy a ver la cara”, la situación se volvió crítica.

La acción legal por la agresión culminó con la aplicación de una “probation” (suspensión de juicio a prueba) para Laura Fabiana Bean, la acusada. En junio de 2025, la Cámara Quinta en lo Criminal y Correccional de Córdoba dictaminó esta alternativa procesal. Esta medida permite a la imputada evitar un debate oral y una sentencia, siempre que cumpla con las obligaciones impuestas por la Justicia. Inicialmente, la fiscalía había requerido acusar delitos de mayor gravedad, pero la calificación fue reducida a “lesiones leves” por la Cámara de Acusación. Ivanna manifestó su insatisfacción con este desenlace, afirmando que el episodio le provocó daños severos a corto y largo plazo, y que el proceso judicial tuvo falencias.