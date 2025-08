Martín Llaryora encabezó el acto de preadjudicación para finalizar la Autopista Nacional Ruta 19

El gobernador Martín Llaryora presidió el acto de preadjudicación de las obras para la ejecución de los 62,9 kilómetros que completarán la Autopista Nacional Ruta 19, entre las ciudades de San Francisco y Córdoba. Con una inversión provincial de 196.308 millones de pesos.

De esta manera, el Gobierno de Córdoba ratifica su compromiso de finalizar esta autopista clave que, al ser una ruta nacional, está bajo la órbita de la administración de Javier Milei. En este sentido, la Provincia volvió a reclamar a la Nación la firma del decreto que establezca la transferencia de dicha ruta para poder avanzar con la concreción del proyecto.

“Ya tendríamos que ver las máquinas en marcha, salvando vidas y construyendo progreso. No podemos esperar más al Gobierno Nacional: si no quieren hacer la obra, la hacemos nosotros, solo necesitamos la firma de un decreto, que nos transfieran la ruta para poder entrar con las máquinas”, planteó Llaryora.

Martín Llaryora ratificó el compromiso de finalizar la Autopista Nacional Ruta 19.

La obra, cuyo proceso licitatorio fue anunciado por Llaryora en marzo pasado, garantizará una conexión segura y eficiente entre Córdoba y las localidades de los departamentos Río Primero, Río Segundo y San Justo, hasta San Francisco.

UNA DEMANDA “DE DÉCADAS”

El Gobernador recordó que se trata de “una demanda de décadas” y que tuvo su punto de inflexión en el llamado “Grito de San Justo”, cuando vecinos e intendentes del este provincial unieron fuerzas para exigir la ejecución de la obra.

Infografia: Estado de la autopista en la ruta nacional Nº 19. 2024

“San Justo es uno de los departamentos más productivos. Necesitábamos rutas, gas, líneas de alta tensión. Y lo pedimos, porque no se puede producir sin infraestructura. Eso es lo que no entienden los que defienden un modelo sin inversión. Sin rutas, sin educación, sin ciencia, no hay país posible”, esgrmió el mandatario provincial

Llaryora además destacó: “Esta ruta la circulan todos, por esto estamos unidos más allá de los partidos políticos. Cuando uno hace una obra de estas, las hace para salvar la vida de todos, sin importar el partido político, sexo, religión. Por eso, pido el apoyo de todos”.

Martín Llaryora confirmo el compromiso de finalizar la Autopista Nacional Ruta 19.

Y apuntó más dardos a Milei: “Es una obra que forma parte de la vergüenza nacional y tiene que ser rescatada por los cordobeses. Convirtamos esta ruta de la muerte en la ruta de la vida”.

EN QUÉ CONSISTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

La ruta proyectada tiene características de autopista, con dos carriles por sentido de circulación, con control total de accesos y colectoras; desarrollada en un entorno rural con topografía de llanura y considerando una velocidad máxima de 130 km por hora.

Autopista Nacional Ruta 19.

En el marco de los trabajos, está prevista la construcción de cuatro distribuidores de tránsito ubicados en Devoto, Colonia Marina, Tránsito y Los Chañaritos, seis retornos a distinto nivel, dos puentes de 150 m sobre el río Xanaes, banquinas, colectoras y obras de drenaje, iluminación, señalización y forestación.