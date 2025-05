Mariano Troilo, de Belgrano a la selección: del “todos jugaban y yo no”, al nunca bajar los brazos"

Mariano Troilo, citado por Lionel Scaloni para los partidos de la selección argentina en la doble fecha de junio, contra Chile y Colombia, por eliminatorias. La noticia no deja de retumbar en Belgrano, en todo el fútbol de Córdoba.

Y tras la práctica matutina en Villa Esquiú, el marcador central de 21 años grabó un mensaje en los medios oficiales del club, recordando sus comienzos, inspirador para los juveniles que se ilusionan con llegar a lo máximo en el fútbol.

“Se vienen muchos recuerdos de cuando era chico en Inferiores. Estoy muy contento y muy orgulloso. Toda mi vida acá (en Belgrano). Tuve muchos momentos buenos como malos. Muchas veces no jugué. Arranqué a jugar recién en Quinta de AFA. Los cuatro años atrás, no iba ni al banco”, expresó.

“Ya no quería saber más nada del fútbol en ese entonces. Le rogaba a mi viejo que no me mandara más, porque no la pasaba bien. Todos jugaban y yo no”, añadió Troilo, quien tampoco la pasó bien en distintos pasajes del 2024, ya en Primera. Y se sobrepuso a todo.

LA PERSEVERANCIA DE TROILO

“Él fue el que me aguantó, con mi vieja y mis abuelos. Fueron un gran sostén en mi vida”, destacó la importancia de sus seres queridos.

“Es mérito de la perserverancia, de nunca bajar los brazos, de las palabras de mi viejo que me decía que le siguiera metiendo, que todo iba a llegar, que todo iba a tener su recompensa. Esto es parte de eso", resaltó el Nano Troilo.

Mariano Troilo, una fija en la defensa de Belgrano. (Prensa Belgrano)

Y completó: “Esto es el máximo para cualquier jugador que sueña con jugar en Primera. Mi mensaje para los juveniles del club es que no importa la situación, que no se rindan, que sigan luchando. Uno cuando no baja los brazos, mete y se apoya en los seres queridos, al final termina llegando todo lo positivo y todo lo bueno”.