Llenó de elogios a Belgrano, se identificó rápido, y puede ser rival en Copa Argentina

En apenas seis meses Fausto Grillo supo lo que se siente jugar en Belgrano, y se identificó con el fervor de su gente y cómo acompaña al equipo. Pasó al Atlético Tucumán, destacando al club de Alberdi y al equipo, y vislumbró un posible duelo por Copa Argentina.

“A Belgrano lo lleno de elogios por el fanatismo con el que se vive, desde el primer momento. Y cómo te lo hace sentir la gente desde el primer minuto. En la cancha, en la calle, en todos lados”, resaltó el defensor en una entrevista con De la cancha al living, por canal Showsport.

A mitad de enero de 2025 lo presentaron como refuerzo de Belgrano, proveniente de Ecuador, uno de los ocho países en los que jugó. “En la misma conferencia de prensa estaba Lucas Zelarayán, lo opaqué un poquito”, bromeó.

Belgrano presentó a sus cuatro nuevos refuerzos Lucas Zelarayán, Fausto Grillo, Elías López y Julián Mavilla. (Facundo Luque / La Voz)

Más en serio, remarcó: “Soy de entregarme al 100 por ciento, y por eso siento que calcé en Belgrano. Puedo ser rústico, dar mal un pase, pero el sacrificio no lo negocio. Desde que empecé a jugar en Primera, y cumplí el sueño de progresar y comprarle una casa a mi mamá“. El programa completo.

Y explicó su salida al Atlético Tucumán. “El Ruso Zielinski me preguntó si podía jugar de lateral. Yo sabía que me exponía y acepté, a un técnico no se le dice que no. Después el Ruso me dio a entender que no estaba para salir, y para mí era más fácil quedarme acá cómodo y pelearla. Preferí buscar más minutos y por eso me vine a Tucumán.

POSIBLE RIVAL EN COPA ARGENTINA

Fausto Grillo también se entusiasmó con un duelo que puede darse ante Belgrano. El Pirata accedió a cuartos de final de la Copa Argentina con un triunfazo frente a Independiente y espera al ganador del cruce entre Atlético Tucumán y Newell’s.

Belgrano recibió a Boca en el Gigante de Alberdi, por la fecha 13 del Apertura 2025. (Facundo Luque / La Voz)

“Belgrano va a tener un muy buen semestre, por los refuerzos que trajo y la calidad del plantel. Mi debut en Vélez fue justo en un partido contra Belgrano, que ganó con gol del Chino Zelarayán. Veremos que pasa ahora, y también se puede dar un enfrentamiento en la siguiente fase del Clausura, porque estamos en distintas zonas”, testimonió.