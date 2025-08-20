Llaryora celebró el rechazo al veto de discapacidad: “Es un triunfo de la democracia”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, manifestó su satisfacción tras el rechazo en la Cámara de Diputados al veto presidencial de Javier Milei sobre la ley de emergencia en discapacidad. Esta decisión legislativa, adoptada durante una sesión en vivo que tuvo lugar este miércoles, se consolida como un significativo revés para la postura del ejecutivo nacional en un tema de alta sensibilidad social.

El mandatario cordobés expresó un agradecimiento a los legisladores que, según sus palabras, “escucharon a un sector muy importante y vulnerable de la Argentina”, por haber respaldado este proyecto.

Llayora festejó el rechazó al veto de discapacidad

Desde su cuenta de X, Llaryora enfatizó que este suceso representa “también un triunfo de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente”. Destacó además su compromiso de seguir apoyando y potenciando la labor de las organizaciones y las familias que enfrentan día a día esta compleja realidad.

Milei había fundamentado su veto a la normativa argumentando que su implementación impactaría negativamente en el objetivo de lograr el superávit fiscal propuesto por su administración. Sin embargo, la Cámara baja optó por sostener la iniciativa, señalando un consenso legislativo en torno a la protección y el amparo de este colectivo.