Le desvalijaron la peluquería a una jubilada en Córdoba: “No tengo ni para comer”

Unos ladrones aún no identificados y malvivientes le desvalijaron la peluquería a una jubilada en Córdoba. Evangelina, de 64 años, sufrió tres robos en menos de una semana y reconoció con total dolor que no le quedó ni dinero para alimentarse.

Le desvalijaron la peluquería a una jubilada en Córdoba

La mujer padeció el hurto de diferentes prendas de ropa, luego la interceptaron cuando tenía el dinero destinado para abonar el alquiler del local. Pero el último ocurrió este miércoles 17 de septiembre y le sacaron todas sus herramientas de trabajo.

"Todo esto es mi vida", dijo la jubilada y peluquera que sufrió tres robos en una semana.

“Tengo una angustia...me reventaron la vidriera y me sacaron todo”, dijo conmovida, en diálogo con El Doce. La trabajadora ya recibió ayuda de sus colegas, pero las consecuencias del robo fueron tales que ella contó otro grave problema: “Ni siquiera tengo para la comida”.

El dolor de la jubilada que sufrió el robo de su peluquería en Córdoba

Ahora, Evangelina reconoció tener mucho miedo por volver a trabajar. Inclusive, reveló que uno de sus sueños a concretar es abrir una escuela de peluquería, pero esto último la acobardó.

“Me da muy mucho miedo. Tengo 64 años y amo lo que hago, pero en Córdoba ya me da miedo”, expresó. Por último, calificó lo que sufre como “injusto” porque ella no molesta a nadie. “Nunca pensé que me iba a pasar esto a mi”, cerró.

