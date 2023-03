Las exportaciones de Córdoba subieron 9,3% a U$S 12.852 millones en 2022

La provincia de Córdoba exportó bienes y servicios por U$S 12.852 millones en 2022, lo que representa un incremento de 9,3% frente a 2021, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta forma se ubicó como la tercera provincia exportadora del país, detrás de Buenos Aires (U$S 33.025 millones) y Santa Fe (U$S 19.163 millones).

A los fines estadísticos Córdoba comparte la región pampeana con Entre Ríos (U$S 1.912 millones), La Pampa (U$S 1.206 millones) y la Ciudad de Buenos Aires (U$S 311 millones) a las que supera en cuánto a valor de sus exportaciones.

El total facturado representa el 14,5% a nivel nacional y el 18,8% de la región que integra. Este valor muestra una pérdida de peso relativo ya que en 2021 las exportaciones equivalían al 15,1% a nivel nacional y el 19,4% a nivel regional.

En la división por grandes rubros las exportaciones se dividieron en U$S 5.783 millones en productos primarios (PP), U$S 5.069 millones en manifacturas de origen agropecuario (MOA), U$S 1.976 millones en manufacturas de origen industrial (MOI) y U$S 25 millones en combustible y energía.

El informe del INDEC destacó que Córdoba posee una estructura de exportaciones “muy diversificada”. Los principales productos exportados fueron cereales –principalmente maíz y trigo–, con un incremento de 11,6%, que representó el 31,9% de los despachos al exterior; y residuos y desperdicios de la industria alimenticia –mayoritariamente harinas y pellets de soja–, que significó el 19,9% del total exportado.

Les siguieron semillas y frutos oleaginosos (principalmente porotos de soja y maní) con 12,6%; grasas y aceites con 11,7%; y material de transporte terrestre, con 9,3% (particularmente vehículos automóviles terrestres –que crecieron 12,3% en el período– y partes y piezas de vehículos y tractores).

También se destacaron productos lácteos; máquinas y aparatos, material eléctrico; y productos químicos y conexos.

Los destinos de sus exportaciones también fueron diversos pero sobresalen las ventas hacia Mercosur –principal socio comercial del país-, Unión Europea, Egipto, China, Medio Oriente y los países que integran la Asociación de las Naciones del Sudestes Asiático.

Si se toma como base el año 2019, previo a la pandemia, las exportaciones cordobesas crecieron un 42,2%.

Cabe recordar que durante 2022 la Argentina alcanzó un récord de exportaciones de U$S 88.446 millones con una variación de 13,5% con relación a 2021.

Esta expansión se vio parcialmente condicionada por las restricciones que sufrió la industria para el acceso al mercado de divisas para financiar importaciones.

Para 2023 se proyectaba un nivel de exportaciones por encima de los U$S 100.000 millones, objetivo que luce de difícil cumplimiento dado el impacto que está provocando la sequía.

En al análisis por regiones, la pampeana en su conjunto concentra el 77,4% de las exportaciones totales del país. En segundo lugar aparece la Patagonia con el 9,7% ganando dos puntos en participación a partir de la evolución de la provincia de Neuquén por el avance de Vaca Muerta.

En tanto, el noroeste quedó en tercer lugar con el 5,8%, le sigue Cuyo con 4,1%, mientras que el Noreste sólo vende al exterior el 1,4% del total.

En cuanto a valor, la región pampeana despachó por U$S 68.468 millones, la Patagonia por U$S 8.573 millones, el noroeste por U$S 5.087 millones, Cuyo por U$S 3.644 millones y el noreste por U$S 1.268 millones.

Las cifras que suministro el INDEC ya comienzan a dar cuenta del impacto de Vaca Muerta en las exportaciones argentinas. Neuquén aumentó sus envíos al exterior en un 271% hasta alcanzar los U$S 2.912 millones. Las ventas de petróleo crudo y gas tuvieron un incremento de 274,2%.

En 2019 Neuquén había reportado exportaciones por sólo U$S 360 millones, con lo cual en 2022 se multiplicaron por ocho.

Aunque en menos magnitud, también comienza a observarse el efecto del complejo del litio en el noroeste. Las exportaciones aumentaron 237,4% y la región concentró casi la totalidad de las ventas al exterior de este mineral. La facturación total durante 2022 fue de U$S 696 millones.