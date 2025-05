La Mona Jiménez sufrió una lesión que le generó dos fracturas y lo obligó a estar en una silla

En el marco del Festival Nacional del Cuarteto celebrado desde las 16 del jueves 1 de mayo feriado con el Día del Trabajador, La Mona Jiménez contó que sufrió una lesión que le generó dos fracturas y lo obligó a estar en una silla.

La Mona Jiménez sufrió una lesión antes del Festival Nacional del Cuarteto

El evento cumplió con las 12 horas de cuarteto ininterrumpidas y tuvo un amplio abanico de artistas. Luck Ra fue el penúltimo artista en subir al escenario y dejó al público listo para el “Mandamás”.

La Mona en el Festival Nacional de Cuarteto.

Alrededor de las 2 de la madrugada, la figura principal subió al escenario para empezar a dar el cierre a una jornada histórica. En ese contexto, reveló que padeció un problema de salud.

La Mona Jiménez reveló que sufrió una lesión que le generó dos fracturas

“Después del sargento tuve un esguince. me caí, me doble el pie y me quebré dos huesitos. entonces estoy sufriendo desde ese momento, estoy mal”, confesó al público.

Sin embargo, La Mona Jiménez se impuso a las recomendaciones que le pedían que no se presentara. “Cómo no voy a cantar, esta este público hermoso acá, tengo que cantar, como el culo en un jonca, pero tengo que estar acá. Disculpenme pero me voy a sentar”, explicó en la apertura de su presentación.

Si bien evidenció molestias físicas e incomodidad a lo largo de su presentación, el cuartetero volvió a dar un espectáculo y se ganó el aplauso del público desde una silla.