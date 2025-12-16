La madre de Lian suplicó de rodillas por la aparición de su hijo en Córdoba: “Ya no puedo más”

Plácida, la madre de Lian Gael Flores Soraide suplicó de rodillas por la aparición de su hijo en Córdoba. Su padre, Elías, pidió como deseo de fin de año que su hijo de 3 años vuelva con vida a 297 días de su desaparición en Ballesteros Sud.

“Ya no puedo más”: suplicó la madre de Lian en Córdoba

“Saben todo en Ballesteros Sud pero no quieren decir, yo ya no puedo más”, expresó la madre, quien reconoció que sufrió problemas de salud por la agonía. “Quiero que toda la gente de Argentina me ayude. No se puede aguantar como madre, algunos saben cómo duele”, ponderó.

La madre de Lian pidió de rodillas que su hija vuelva a casa.

“Pido que me lo devuelvan por favor, vinimos en 2016 a trabajar y nunca pensamos que iban a pasar estas cosas. Somos humildes, no somos malos. ¿Cómo nos van a hacer eso? es para no creérselo. Para falsos hay justicia, para verdaderos no hay justicia”, cerro.

El deseo del padre de Lian, quien desapareció en Córdoba

En tanto, Flores reconoció que visitar la zona donde vio por última vez a su hijo le rememoran “recuerdos muy fuertes”. “Pedimos que Lian vuelva con nosotros, si alguien sabe o tiene a mi hijo, que nos lo devuelva porque este Fin de Año queremos que el regalo sea que esté con su papá y su mamá”, cerró con lágrimas.

Por su parte, su abogado, Carlos Nayi, destacó que la investigación fue “un lujo” y gozo de todos los recursos. A pesar de esto, indicó que la recompensa de 20 millones de pesos podría subir si el gobernador Martín Llaryora lo aprueba. Con esto, buscan incentivar a personas que puedan aportar información sobre el paradero de la criatura.