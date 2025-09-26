La Feria de Empleo de la UNC vuelve con entrada gratis y jornadas de inserción profesional: cuándo

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) anunció una nueva edición de su Feria de Empleo. El evento busca conectar a las empresas y las consultoras de la provincia y la Argentina con aquellas personas que buscan una oportunidad laboral.

Córdoba: cuándo es la Feria de Empleo de la UNC

El evento con entrada libre y gratuita será este lunes 6 y martes 7 de octubre, de 11 a 18, en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria. Al mismo tiempo, también se llevarán a cabo las Jornadas de Inserción Profesional (JIP), bajo el lema “Profesionales que trascienden: del aula al impacto”.

Estas instancias son espacios de encuentro entre recientes graduados/as y estudiantes avanzados/as de la UNC con los equipos de selección en áreas de Recursos Humanos. “Permitirán conocer cuáles son los nuevos desafíos del mercado laboral, las competencias más valoradas para las organizaciones en el contexto actual, las oportunidades de empleo y cómo presentar un CV”, explicó la UNC.

La Feria de Empleo de la UNC tendrá jornadas de inserción profesional y diferentes actividades.

Qué actividades hay en la Feria de Empleo de la UNC

Ambos días contarán con diferentes actividades:

Exposiciones de Empresas: pesentarán sus políticas, prácticas de selección del talento, programas de jóvenes profesionales o pasantías y sus búsquedas laborales activas para estudiantes y graduados/as.

Feria de Empleo con Stands: más de 30 importantes empresas y consultoras dispondrán stands para compartir experiencias organizacionales y ofrecer la posibilidad de registrar el CV para eventuales ofertas laborales.

Simulación de entrevistas individuales y grupales: personal de selección de Recursos Humanos de empresas y consultoras realizarán entrevistas laborales, individuales y grupales.

Conferencia central con profesionales sobresalientes.

Cómo anotarse en la Feria de Empleo de la UNC

Todas las instancias son de acceso libre y gratuito, con previa inscripción en https://jip.eventos.unc.edu.ar/. Para depositar consultas, desde la casa de estudios brindaron el siguiente mail: jip@eco.uncor.edu.

Cuáles son las empresas y consultoras confirmadas para la Feria de Empleo de la UNC

Empresas: Accenture. Agrometal. Akron. Arcor. Banco Roela. Bancor. Banco Patagonia. Bunge. Club Belgrano. Club Talleres. Cnh Argentina. Coca Cola. Colven. Computrabajo. Consultores De Empresas. Dulcor Empleotecnia. Deloitte. Evoltis. Ey. Farmacias Global. Farmacity. Icaro. Invap. Kpmg. LDC. Mabe Marvell Argentina. Mercado Libre. Morel Vulliez. Mundo Maipú. Nexo. Nobis Salud. PWC. Renault Servicios Agropecuarios. Stellantis. Tribunal Superior De Justicia. TTe.

