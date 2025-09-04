Juntada para michis: de qué se trata el evento que reúne a los amantes de los gatos en Córdoba

En la ciudad de Córdoba, un evento singular se consolidó como un punto de encuentro para los amantes de los gatos: Juntada Para Michis. La iniciativa surgió con la idea de disfrutar de “cosas para michis y karens” en un mismo lugar, según su creador, Gastón Altamirano.

Lo que comenzó como una reunión entre allegados, experimentó un crecimiento notable en menos de un año, llegando a congregar a más de 35 emprendimientos en sus ediciones más recientes.

JUNTADA PARA MICHIS: CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ

El atractivo de la Juntada reside en sus productos sobre gatos y para gatos, que abarcan desde alimentos y juguetes hasta rascadores, camas, objetos de cerámica, elementos de encuadernación, stickers y mucho más.

Se acerca una nueva edición de la feria que reúne a los amantes de los gatos. (Foto: By Mai)

Además, la feria se transformó en un sitio de convergencia para quienes se dedican al rescate de felinos, proporcionándoles un espacio para dar a conocer su labor y fomentar la adopción responsable.

“Desde la juntada nos gusta conocer a sus michis, siempre y cuando ellos estén acostumbrados a los paseos y, en particular, cuidando las medidas de seguridad que los michis necesitan para su bienestar”, sostuvo Gastón. La próxima edición de Juntada Para Michis será el 7 de septiembre de 16.30 a 20.30 en Achaval Rodríguez 152.