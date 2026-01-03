Julián Álvarez compartió la primera foto de su hijo con Emilia Ferrero

Medios de comunicación en España aseguraron que Julián Álvarez fue padre de su primer hijo con Emilia Ferrero. Previo al encuentro entre Atlético de Madrid y Real Sociedad por la fecha 18 de La Liga, el jugador compartió la primera foto de su hijo con Emilia Ferrero.

Mundo Deportivo, ABC Fútbol, la agencia de noticias EFE, entre otros, habían informado que Amadeo nació durante el viernes 2 de enero. El regreso de Álvarez a los entrenamientos fue la decisión que confirmó la llegada de una nueva vida al mundo.

La sección de Mundo Deportivo especializada en el Atlético de Madrid tomó imágenes del delantero en el entrenamiento de este sábado 3. Horas más tarde, la pareja protagonista publicó la primera imagen del bebé.

Curiosamente, Alexander Sorloth, compañero en el ataque de Álvarez, también celebró el nacimiento de su hijo a inicios de semana. El conjunto de Madrid celebró este hito en las redes sociales y se espera que haga lo mismo con el de Álvarez.

Por qué Julián Álvarez eligió Amadeo para el nombre de su hijo con Emilia Ferrero

Los fanáticos del conjunto Millonario se emocionaron y asociaron el hombre a jugadores consagrados de la institución como Ángel Amadeo Labruna y Amadeo Carrizo.