Juan Cruz Real, DT de Belgrano: una cancha muy “irregular” y jugadores que “se adaptaron a todo”

Belgrano lo tenía ya casi en el bolso, un triunfo por 1 a 0 frente a Delfín en Ecuador para arrebatarle la punta del Grupo C de Copa Sudamericana, que comparten con Inter de Porto Alegre. Era un triunfazo, y el color celeste se adueñaba con cánticos y banderas de la noche ecuatoriana.

Pero sobre la hora, un gol “ilógico” de Juan Manuel Elordi le dio el empate al dueño de casa a los 90 minutos, después de que Belgrano se hubiera puesto en ventaja por Franco Jara, a los 41 de del primer tiempo en el que no había hecho demasiado.

¡GOLAZO DE BELGRANO! 🔥



Asistencia de Juan Barinaga y Franco Jara con un tremendo gesto técnico puso a ganar a Belgrano sobre el final del primer tiempo 🔥⚽



🎙 @jfurlanich - @manuolivari



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/MKjMSzb3Nz — DSPORTS (@DSports) April 12, 2024

“Nos vamos con bronca por el empate al final, pero estoy muy orgulloso de los jugadores. Esta es una cancha muy difícil. Con humedad y un calor al que no estamos acostumbrados. Y mis jugadores se adaptaron muy bien a todo. Delfín saca ventaja de esto y está bien, porque son locales, en un campo de jugo muy irregular”, testimonió el entrenador Celeste.

“Me llama la atención y no quiero que se enoje nadie. Una competencia internacional en una cancha tan irregular para jugar, donde no podes controlar la pelota en un pique normal… Me llama la atención”, insistió Real.

REAL Y EL GOL “RARO” A BELGRANO

“Nos empatan con una pelota que tiene una trayectoria rara. Pero rescato que los jugadores se adaptaron muy bien al campo. Y más de uno de los equipos que están en la fase de grupos que vengan acá les va a costar mucho. El conformismo total hubiese sido si nos llevábamos los tres puntos. Pero con un análisis general, no estoy contento pero sí conforme del esfuerzo de los jugadores”. La reflexión de Juan Cruz Real.

¡GOOOOL DE DELFÍN! 🇪🇨



Juan Manuel Elordi buscó centrar y se mandó un GOLAZO para poner el empate para 'Los Cetáceos' sobre la hora ⚽🔥



🎙️ @DanielNavasV @RobertoBonafont



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/e33UQlAikW — DSPORTS (@DSports) April 12, 2024

“Genera un poco de frustración, que el empate llega en el final. Estábamos muy cerca. Pero era un contexto completo. Nosotros no estamos para poner excusas, sino para ganar todos los partidos”, añadió el DT.

"Nos quedó un poco de bronca porque vinimos a buscar el triunfo, pero en la Copa es bueno conseguir el empate”, remarcó Santiago Longo del empate de Belgrano ante Delfín en Ecuador. (Prensa Belgrano) Foto: Prensa Belgrano

“Tendremos que mirar lo que haya para corregir pero no puedo dejar de reconocer el esfuerzo que se hizo. A pesar de la bronca, en la cuenta final es un punto que cuando lleguemos al último partido nos puede dar la oportunidad de pelear por la clasificación”, completó.