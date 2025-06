Instituto: qué le dijo el “Colo” Lussenhoff a Agustín Bravo ante de venir y la amistad con Luna

Lo oficializaron el fin de semana, el lunes tomó contacto con la prensa ya se metió de lleno en los preparativos de Instituto para el Torneo Clausura. El defensor Agustín Bravo es el segundo refuerzo Albirrojo y al igual que el delantero Matías Foseca, no podrá jugar en Copa Argentina por no estar abierto aún el libro de pases.

Bravo, rafaelino de 24 años, proviene de Rosario Central, cuyo manager es Federico Lussenhoff, quien pasara entre 2008 y 2008 por Talleres como marcador central, entre otros clubes.

Bravo puso el gancho y ya es jugador de Instituto (Foto: Prensa IACC).

“Me dijo que venía a un club en crecimiento y que aproveche la oportunidad, porque todavía soy jugador de ellos. Siempre hay que pelear por un lugar, se nota que hay un muy buen grupo y me recibieron muy bien. Viene a competir”, destacó el zaguero.

“(Federico) Bessone me llamó y me dijo que quería contar conmigo. La idea me gustó desde el principio y por eso se hizo todo bastante rápido. Mi lesión quedó atrás, me dieron el alta en enero y no tuve problemas”, explicó Bravo, quien fue operado por rotura de ligamentos cruzados en abril de 2024.

Agustín Bravo, refuerzo de Instituto, en La Agustina. (IACC).

“Me gusta salir prolijo desde el fondo y soy bastante fuerte en el juego aéreo. Siempre intento estar atento y ayudar al equipo. Por lo que vi de Instituto, le gusta ir al frente”, habló sobre su juego el defensor de perfil izquierdo.

LA AMISTAD CON EL CRACK DE INSTITUTO

Con inicios en Atlético Rafaela, Agustín Bravo conoce a Alex Luna, el refuerzo que más le rindió a Instituto en lo que va de esta temporada.

“Alex en un amigo, siempre que podía lo miraba en los partidos de Instituto. En Rafaela le pegaba un poquito, eramos pibes y nos queríamos mostrar”, comentó risueño.

Alex Luna, atacante de Instituto, en el partido ante Riestra por la Liga Profesional. (Prensa Instituto)

Y completó: “Tuvo un gran semestre y me pongo contento por él. Ojalá podamos repetir la clasificación a los playoffs. Fue por la victoria contra Talleres por un golazo de Alex. No me sorpende, se de lo que es capaz y que puede dar más”.