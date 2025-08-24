Insólito: un colectivo se estrelló contra el Hospital de Urgencias y hay niños heridos

Durante la tarde de este domingo, un colectivo de la empresa Coniferal colisionó contra la fachada del Hospital de Urgencias, ubicado sobre calle Catamarca, en pleno Centro de la ciudad de Córdoba. Como resultado del siniestro, hay menores de edad heridos.

Un colectivo se estrelló contra el Hospital de Urgencias

De acuerdo a la información policial, el chófer de la unidad trasladaba a una mujer descompensada para su asistencia médica. Debido a la urgencia, chocó contra un alero del ingreso de ambulancias del centro de salud.

Córdoba. Un colectivo de Coniferal chocó contra el alero de ingreso del Hospital de Urgencias. (Policía)

Como resultado del choque, hay nueve niños heridos. En el lugar, trabaja el personal médico y la Policía para asistir a los afectados y esclarecer las circunstancias que rodean el hecho.