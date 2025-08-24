Vía Córdoba / Siniestro Vial

Insólito: un colectivo se estrelló contra el Hospital de Urgencias y hay niños heridos

El hecho se produjo durante la tarde de este domingo. Lo que se sabe.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

24 de agosto de 2025,

Insólito: un colectivo se estrelló contra el Hospital de Urgencias y hay niños heridos
Un colectivo de Coniferal chocó contra el Hospital de Urgencias. (Foto: Policía)

Durante la tarde de este domingo, un colectivo de la empresa Coniferal colisionó contra la fachada del Hospital de Urgencias, ubicado sobre calle Catamarca, en pleno Centro de la ciudad de Córdoba. Como resultado del siniestro, hay menores de edad heridos.

Un colectivo se estrelló contra el Hospital de Urgencias

De acuerdo a la información policial, el chófer de la unidad trasladaba a una mujer descompensada para su asistencia médica. Debido a la urgencia, chocó contra un alero del ingreso de ambulancias del centro de salud.

Córdoba. Un colectivo de Coniferal chocó contra el alero de ingreso del Hospital de Urgencias. (Policía)
Córdoba. Un colectivo de Coniferal chocó contra el alero de ingreso del Hospital de Urgencias. (Policía)

Como resultado del choque, hay nueve niños heridos. En el lugar, trabaja el personal médico y la Policía para asistir a los afectados y esclarecer las circunstancias que rodean el hecho.

Temas Relacionados

MÁS DE Siniestro Vial
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS