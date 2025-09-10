Incendios en Córdoba: hay alerta extrema por viento y tres focos controlados

La provincia de Córdoba se encuentra en una situación de alerta extrema debido a posibles incendios, combinando calor intenso y la inminente llegada de vientos fuertes. La Secretaría de Prevención de Riesgo Climático de Córdoba informó que tres focos activos ya fueron controlados.

Estos siniestros se localizaban en Cañada del Rosario, en la Ruta 36 a la altura del Puente Rafael García, y en la localidad de Achiras. Roberto Schreiner, titular de dicha entidad, destacó la labor de bomberos de Sampacho, de Achiras y Río Cuarto, quienes intervinieron en la contención de las llamas con el apoyo crucial de un avión hidrante.

Alerta por incendios en Córdoba: tres focos controlados

Schreiner precisó que los incidentes recientes no se desarrollaban en zonas serranas, pero la coyuntura general se vuelve compleja a causa del fuerte aire que afecta la región. El viento sureste ya se manifestó en Calamuchita y Río Cuarto, previéndose su ingreso a la ciudad de Córdoba más tarde. Se anticipan ráfagas que podrían alcanzar velocidades de hasta 70 km/h. Un foco ígneo se había desatado en Achiras, en un campo sobre ruta 30, siendo combatido por al menos cinco dotaciones. Otro evento similar se registraba cerca de la localidad de Rafael García.

Controlaron dos focos en Mina Clavero. (Bomberos de Mina Clavero)

La alerta máxima por riesgo de fuego persiste en todo el territorio cordobés. Este fenómeno meteorológico impacta el centro, oeste y sur de la provincia, pronosticando vientos sostenidos entre 35 y 45 km/h, con posibles ráfagas de hasta 75 km/h. Ante cualquier avistamiento de fuego, se recomienda contactar a las líneas habilitadas de emergencia: 0800 – 888 – 38346 (FUEGO), 100 de Bomberos Voluntarios, o 911 de Policía de Córdoba.