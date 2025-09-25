Ideal para vacaciones: Córdoba tendrá nuevos vuelos a destinos soñados

A pocos meses del inicio de la temporada de verano, una aerolínea anunció la incorporación de nuevas rutas desde el Aeropuerto Ambrosio Taravella de Córdoba. Se trata de Flybondi, firma que proyecta realizar 15.000 vuelos entre diciembre y marzo. Para afrontar esta operación, confirmó la incorporación de 10 aviones a su flota, distribuyendo tres unidades en la base de Córdoba y siete en Buenos Aires.

Córdoba tendrá nuevos vuelos a destinos soñados

El Aeropuerto Taravella será el eje de una importante expansión aérea durante el verano. La empresa sumará cuatro conexiones: Córdoba–Asunción, Córdoba–Puerto Iguazú, Córdoba–El Calafate y Córdoba–Ushuaia. Estos itinerarios se agregan a las rutas ya confirmadas hacia Río de Janeiro y Florianópolis.

Flybondi suma nuevas rutas desde Córdoba.

En total, la firma operará siete trayectos nacionales y tres internacionales desde Córdoba, conformando una red de 32 rutas. Este plan incluye siete vínculos que no pasan por Buenos Aires, fortaleciendo el turismo interno de la nación.

“Apuntamos a que 2.8 millones de personas viajen en nuestra red, generando un gran impacto positivo en el turismo y la economía del país”, afirmó Mauricio Sana, el CEO de la empresa. El lanzamiento de nuevas conexiones impulsará el desarrollo y creará puestos de trabajo en las provincias, demostrando el gran compromiso de sus inversores.