Horror en Córdoba: un incendio arrasó con tres viviendas y hay varios heridos

La Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba debió intervenir en un suceso de gran magnitud reportado en barrio Silvano Funes de la ciudad de Córdoba. Cerca de las 23.55, unidades del cuartel 6 y cuartel 2 fueron enviadas a calle Jonás Larguía al 6.434 para controlar un incendio.

Video: un incendio arrasó con tres viviendas: lo que se sabe

El incendio afectó a tres viviendas en la costa del canal. Las llamas se extendieron con velocidad, consumiendo por completo las estructuras habitacionales. Esto resultó en daños materiales totales.

Se trataba de viviendas de tipo precario, ubicadas justo a la vera del curso de agua. Un servicio de emergencias médicas acudió al sitio para brindar atención profesional a diversos individuos. En total, fueron siete los heridos que recibieron ayuda profesional en el sitio del evento.

El motivo de la atención sanitaria se debió a la inhalación de monóxido de carbono. Sin embargo, ninguna de las personas asistidas en el lugar requirió ser llevada a un centro de salud, según reportes oficiales. Actualmente, se investigan las causas que dieron origen a este grave episodio en Silvano Funes. La magnitud del evento ha dejado a las familias con afectaciones totales en sus bienes y hogares.