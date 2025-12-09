Horror en Córdoba: encontraron un cráneo en un basural e investigan si es humano

Un inesperado hecho sacudió la tranquilidad de Yocsina, en el Gran Córdoba, durante la tarde de de este 9 de diciembre. Allí, una trabajadora de la firma Geocycle, empresa situada en la zona de Malagueño, se encontró con lo que parecían ser huesos humanos mientras realizaba tareas en la planta de tratamiento de basura.

Encontraron un cráneo en un basural e investigan si es humano

Tras el descubrimiento, la empleada avisó a las fuerzas de seguridad, quien al notar que se trataba de restos óseos, los preservó cuidadosamente, depositándolos en una bandeja plástica y envolviéndolos con nailon hasta la llegada de los oficiales.

Una vez que los agentes llegaron al lugar, dieron intervención a la fiscalía de turno para iniciar la correspondiente investigación judicial. Actualmente, existe una reserva total en cuanto a los detalles del hecho. La prioridad de las autoridades que intervienen en la causa consiste ahora en la determinación del origen de los restos encontrados, que aún no saben si son humanos.