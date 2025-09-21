Homenaje: cómo es la iglesia que es una joya de Córdoba y tiene una trágica historia detrás

La Reserva Natural, Hídrica y Recreativa Los Quebrachitos, ubicada en la ciudad de Unquillo y a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, esconde entre su vegetación una verdadera joya arquitectónica. Se trata de la Capilla de Buffo, que se encuentra sobre la ladera del monte y es única en el mundo por su estilo e historia.

A unos siete kilómetros del centro de Unquillo, el sitio histórico invita a disfrutar de la naturaleza y a adentrarse en las historias que se esconden en uno de rincones de Córdoba. En este caso, el pintor italiano Guido Buffo le dedicó una gran capilla a su esposa e hija fallecidas.

CAPILLA DE BUFFO: LA IGLESIA QUE TIENE UNA TRÁGICA HISTORIA DETRÁS

En 1914, Guido Buffo ingresó a un diario de Córdoba a pedir indicaciones. Allí, conoció a Leonor Allende, la primera periodista de Córdoba y la primera escritora publicada. Leonor fue quien guio al artista y el flechazo fue inmediato. Leonor formaba parte de la élite intelectual y cultural de Córdoba, y solía rodearse de los máximos exponentes literarios de la época, como Leopoldo Lugones.

Guido Buffo junto a su esposa Leonor Allende y su hija Eleonora.

Leonor vivió muchos años junto a Buffo, hasta que en 1931 la mujer falleció de tuberculosis. Años más tarde, falleció la hija de la pareja, Eleonora, por la misma enfermedad. Tras esto, Buffo construyó en 1940 la Capilla que se encuentra en medio del monte en Unquillo. Asimismo, a un lado se encuentra la casa que compartieron y una especie de museo, donde se pueden ver diversas obras del artista.

HOMENAJE AL AMOR: LA SINGULARIDAD DE LA CAPILLA EN CÓRDOBA

Al pie de la montaña, la capilla de color blanco resalta con su cúpula ojival en medio de una postal serrana. Única en su clase, en su interior tiene múltiples símbolos y pinturas relacionadas a la astronomía, la metafísica, la música y la filosofía. También son particulares su acústica y su iluminación, ya que basta con mirar hacia arriba para contemplar cómo ingresa la luz por uno de sus círculos vidriados, fenómeno que sucede solo una vez al año.

La Capilla de Buffo en su interior.

Otros elementos que hacen a la singularidad de la capilla son tres péndulos en el interior, entre ellos el de Foucault. Éstos convierten el lugar en un observatorio sismográfico. En las paredes se observan pinturas renacentistas que elogian a Dios, la familia y el intelecto. En su exterior, su silueta simula la forma de los capullos de la flor del cardo santo.

CÓMO VISITAR LA CAPILLA DE BUFFO EN CÓRDOBA

En el mismo lugar, se encuentra la casa y el museo de Guido Buffo. Allí, se pueden encontrar obras de arte, fotografías y estudios científicos de Buffo. Además de las visitas guiadas, se pueden realizar actividades holísticas y de meditación dentro de la capilla.

Desde ciudad de Córdoba, se puede llegar a través de la ruta E53, se ingresa por Unquillo y se hace un breve recorrido hasta llegar a la Reserva. Es importante hacer una reserva previa para visitar el lugar a los teléfonos 03543-483438 / 03543 - 15610255.