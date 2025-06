Héctor Arzubialde y su salida de Racing: “Es la primera vez que me voy tan rápido”

Héctor Arzubialde debiá ganar para seguir como entrenador de Racing de Nueva Italia, y la Academia perdió 3-2 frente al Deportivo Madryn en el Miguel Sancho, lo que precipitó su renuncia al cargo.

Héctor Carlos Arzubialde. Prensa Racing

“Hoy sabíamos que era así. Hicimos los méritos para ganar y no se pudo. Esta es una decisión mía. Es la primera vez que me voy tan rápido de un puesto de trabajo”, expresó Arzubialde al cerrar el ciclo de apenas nueve encuentros como DT de Racing.

ℹ️ El Club Atlético Racing informa que Héctor Arzubialde presentó la renuncia y ya no es más el director técnico del plantel profesional. Le deseamos lo mejor en su carrera. pic.twitter.com/XM6QQG3eye — Club Atlético Racing (@ClubARacing) June 20, 2025

“Lo mejor es esto (la renuncia). Ahora el club tiene la posibilidad de trabajar con nueva gente. No era para nosotros, hicimos mérito para ganar varios partidos y no lo hemos podido lograr. Le pido disculpas a la gente por no haber conseguido los resultados, que además hubiesen hecho que mi estadía fuese mucho más prolongada”, reflexionó quien en su momento reemplazó en el cargo a Diego Cochas.

Héctor Carlos Arzubialde. Prensa Racing

EL MENSAJE DEL DT A LOS HINCHAS DE RACING

Me voy agradecido de la gente, los dirigentes y seguramente será el momento de hacer una fuerte autocrítica de todos”, sostuvo el renunciante Héctor Arzubialde, a la salida del vesturio en el que hubo una extensa reunión con el plantel.

Partido de fútbol de Racing 2 vs, Deportivo Madryn 3 . (José Gabriel Hernández / La Voz)

Y añadió: “Hoy fue una muestra clara que no era una cuestión netamente futbolística, sino anímica”.

LO QUE VIENE PARA RACING Y CÓMO ESTÁ EN LA TABLA

En la próxima fecha, Racing visitará a Alvarado el domingo 29 de junio a las 15.30, por la tercera fecha de las revanchas en la Primera Nacional.

Partido de fútbol de Racing 2 vs, Deportivo Madryn 3 . (José Gabriel Hernández / La Voz)

La derrota como local llevará a la Academia a perder más puestos en la tabla, con toda la fecha por disputarse. Por ahora se ubica undécimo con 23 unidades, a dos de Patronato, el último de los que entra al Reducido.