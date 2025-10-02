Guillermo Kraisman pagó una millonaria fianza y accedió a la prisión domiciliaria en Córdoba

Guillermo Kraisman pagó una millonaria fianza y accedió a la prisión domiciliaria luego de ocho meses detenido en la cárcel de Bouwer. Ahora, espera el juicio en el marco de la causa denominada como la “empleada fantasma” de la Legislatura de Córdoba.

Kraisman ofreció pagar una fortuna para ir a un juicio abreviado

Gustavo Hidalgo, juez de Control, ordenó la medida porque considera que la liberación del exdirigente peronista no puede entorpecer la investigación, que lleva adelante Franco Mondino, fiscal Anticorrupción de Córdoba.

Guillermo Kraisman y Luciana Castro. (Foto: Mariano Nievas)

A su vez, confirmó que Kraisman debe abonar 20 millones de pesos para recuperar su total libertad. Cabe recordar que, Luciana Castro también está imputada como coautora del delito con Kraisman y Virginia Martínez, la mujer que denominaron “empleada fantasma” como supuesta responsable de falso testimonio agravado.

Córdoba: cómo sigue la causa de la empleada fantasma de la Legislatura

Por su parte, la fiscalía sigue trabajando en la investigación para saber cómo se dio luz verde a la cuenta bancaria para Martínez. En tanto, la investigada solicitó ampliar su declaración y podría brindar más información al caso.