“Gaseosa laxante...”: los inusuales productos que un influencer de Córdoba encontró en un súper de Japón

Un creador de contenido de la provincia de Córdoba viajó a Asia para celebrar su Luna de Miel. El destino elegido para festejar junto a su pareja fue Japón, donde se encontró con una serie de inusuales productos dentro de un supermercado que decidió compartir en sus redes sociales.

Se trata de @tegustoparís, quien fue premiado como el influencer del año en Córdoba en 2024, en el marco de una competencia de Circuito Gastronómico. Junto a Mile, su pareja y compañera de cuenta, emprendieron un viaje luego de su casamiento.

Los inusuales productos que un influencer de Córdoba encontró en un súper de Japón

“El Seven Eleven y el Family Mart son tiendas de conveniencia o supermercados pequeños que te salvan en el viaje”, describieron ambos en el posteo que armaron para quienes estén interesados en conocer sobre la cultura y consumo japonés.

“Tiene un montón de otras cosas útiles. Aunque si es verdad que hay cosas muy raras y distintas a lo que estamos acostumbrados”, describieron. En tanto, enumeraron algunos de los tantos elementos que les llamaron la atención, y otros virales:

Gaseosa con efectos laxantes.

Sándwich de huevo.

Sándwich de frutas.

Productos que ayudan a dormir.

Pan dulce relleno de crema.

Envases con café caliente.

Gomitas de uva con chocolate.

Smoothies de fruta congelada.