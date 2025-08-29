Vía Córdoba / Video

“Gaseosa laxante...”: los inusuales productos que un influencer de Córdoba encontró en un súper de Japón

El creador de contenido cruzó el charco y compartió un listado con algunos de los alimentos y bebidas que más le sorprendieron.

Redacción Vía Córdoba
29 de agosto de 2025,

Un creador de contenido de la provincia de Córdoba viajó a Asia para celebrar su Luna de Miel. El destino elegido para festejar junto a su pareja fue Japón, donde se encontró con una serie de inusuales productos dentro de un supermercado que decidió compartir en sus redes sociales.

Se trata de @tegustoparís, quien fue premiado como el influencer del año en Córdoba en 2024, en el marco de una competencia de Circuito Gastronómico. Junto a Mile, su pareja y compañera de cuenta, emprendieron un viaje luego de su casamiento.

El Seven Eleven y el Family Mart son tiendas de conveniencia o supermercados pequeños que te salvan en el viaje”, describieron ambos en el posteo que armaron para quienes estén interesados en conocer sobre la cultura y consumo japonés.

“Tiene un montón de otras cosas útiles. Aunque si es verdad que hay cosas muy raras y distintas a lo que estamos acostumbrados”, describieron. En tanto, enumeraron algunos de los tantos elementos que les llamaron la atención, y otros virales:

  • Gaseosa con efectos laxantes.
  • Sándwich de huevo.
  • Sándwich de frutas.
  • Productos que ayudan a dormir.
  • Pan dulce relleno de crema.
  • Envases con café caliente.
  • Gomitas de uva con chocolate.
  • Smoothies de fruta congelada.
  • Helados listos para consumir en sobres.

