“Gaseosa laxante...”: los inusuales productos que un influencer de Córdoba encontró en un súper de Japón

Un creador de contenido de la provincia de Córdoba viajó a Asia para celebrar su Luna de Miel. El destino elegido para festejar junto a su pareja fue Japón, donde se encontró con una serie de inusuales productos dentro de un supermercado que decidió compartir en sus redes sociales.
Se trata de @tegustoparís, quien fue premiado como el influencer del año en Córdoba en 2024, en el marco de una competencia de Circuito Gastronómico. Junto a Mile, su pareja y compañera de cuenta, emprendieron un viaje luego de su casamiento.
Los inusuales productos que un influencer de Córdoba encontró en un súper de Japón
“El Seven Eleven y el Family Mart son tiendas de conveniencia o supermercados pequeños que te salvan en el viaje”, describieron ambos en el posteo que armaron para quienes estén interesados en conocer sobre la cultura y consumo japonés.
“Tiene un montón de otras cosas útiles. Aunque si es verdad que hay cosas muy raras y distintas a lo que estamos acostumbrados”, describieron. En tanto, enumeraron algunos de los tantos elementos que les llamaron la atención, y otros virales:
- Gaseosa con efectos laxantes.
- Sándwich de huevo.
- Sándwich de frutas.
- Productos que ayudan a dormir.
- Pan dulce relleno de crema.
- Envases con café caliente.
- Gomitas de uva con chocolate.
- Smoothies de fruta congelada.
- Helados listos para consumir en sobres.