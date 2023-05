Federico Girotti y su ilusión de reaparecer en Talleres justo ante River

“Vine a sumar ritmo en la Reserva, y ojalá que pueda tener algunos minutos el domingo contra River”. Federico Girotti volvió a disputar un partido oficial en Talleres después de casi meses, y su expectativa es que Javier Gandolfi lo tenga en cuenta en la próxima fecha, ante el puntero de la Liga Profesional. Y club al que pertenece el delantero.

“Fue muy largo y costó mucho. Tuve una lesión casi sin precedentes en el fútbol mundial. Mis compañeros y mi mujer me dieron mucha fuerza, porque había días en que me sentía bien y otros en los que no podía ni caminar y llegaba al club enojado porque me dolía la rodilla”, graficó Girotti.

El Tanque se lesionó en agosto de 2022, en la revancha contra Vélez en el Kempes por cuartos de final de la Copa Libertadores. Por la luxación de rodilla debió ser operado y la rehabilitación le demandó casi nueve meses.

Un momento que esperó 270 días.



“Ya había jugado el amistoso del miércoles y con Cobija (Gandolfi) y Ribonetto la idea era darme más minutos. Desde que llegué a Talleres empecé a querer al club y le quiero devolver tanto cariño a la gente”, completó el delantero, que también se ilusiona en jugar el clásico con Belgrano: “Sería lo ideal, voy a estar listo”.

LA OVACIÓN EN LA RESERVA DE TALLERES

Federico Girotti ingresó como suplente en el encuentro de Reserva en el que Talleres perdió 2 a 1 frente a Racing Club en La Boutique de barrio Jardín. Reemplazó en el complemento al boliviano Daniel Ribera y recibió un cerrado aplauso de parte de los casi ocho mil socios en las tribunas.

Además, el capitán del equipo Albiazul, Agustín Funes, le cedió al delantero la cinta. David Zalazar, refuerzo que llegó para la temporada desde Argentinos Juniors, puso el 1 a 0 para el equipo de Walter Ribonetto, pero la Academia lo dio vuelta.