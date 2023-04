Extranjeros en Talleres, Belgrano e Instituto: así sería la formación internacional en Córdoba

Un delantero que apunta a ser el máximo goleador extranjero de Talleres. La rareza de dos laterales izquierdos chilenos, uno en Belgrano y otro en el barrio Jardín. Un uruguayo que anotó el gol número 700 de Instituto en AFA. Un ecuatoriano que jugó en el Mundial. Un argentino que juega para la Selección de Chile y un integrante de la selección colombiana que se nacionalizó argentino.

Los extranjeros en los equipos de Córdoba, once entre los actuales planteles 2023, conformarían un equipo entero, incluso por la variedad de puestos en los que se desempeñan. Y se suma Matías Catalán, nacido en Mar del Plata pero con doble nacionalidad chilena e integrante del seleccionado trasandino.

ALAN FRANCO, EL MUNDIALISTA DE TALLERES

El ecuatoriano Alan Steven Franco Palma (24 años), es el único de su nacionalidad en Córdoba. Y fue parte del seleccionado ecuatoriano que condujo el argentino Gustavo Alfaro en el Mundial de Qatar, con una digna participación más allá de no acceder a octavos de final.

Alan Franco, uno de los puntos altos en la mejoría de Talleres. Foto: Club Atlético Tallere

Surgido en Independiente del Valle, su pase fue comprado por el Atlético Mineiro. A Talleres llegó como refuerzo desde el Charlotte FC de la MLS. Andrés Fassi planea hacer uso de la opción por el volante, que disputó una treintena de partidos con la casacas Albiazul y anotó un gol, en su debut frente a Colón por octavos de final de la Copa Libertadores 2022.

“Mis expectativas eran estas, venir a un fútbol muy competitivo como el argentino. Y por no me sorprendió el alto nivel que tiene y en con el que me encontré”, aseguró Franco ante la requisitoria de Vía Córdoba.

Sobre su contacto con los otros ecuatorianos que compiten en el país, señaló: “Intercambio mensajes con Djorkaeff Reasco, jugador de Newell’s, y no mucho más que eso. Pero la idea es tener buena relación con mis compatriotas, sabiendo que estamos en un país que no es el nuestro”.

Alan Franco jugando para la selección de Ecuador (La Tri)

“Estoy feliz de formar parte de la historia de Talleres, tratando de dejar una huella positiva. Y contento de que Talleres tenga muchos jugadores extranjeros, que representan a sus selecciones. Eso le da un realce nacional e internacional al club, y eso es muy positivo”, enfatizó sobre la institución de barrio Jardín.

LOS FORÁNEOS DE BELGRANO, ÚLTIMOS EN LLEGAR

Entre los pocos refuerzos que llegaron a Belgrano en su regreso a Primera, aparece el colombiano Andrés Amaya, hasta aquí de escasa participación. Con 22 años, debutó en el Atlético Huila (9 goles en 32 partidos) y vino como segunda opción, ya que un principio el apuntado era su compatriota Andrés Colorado, quien dejó plantado al Pirata para irse al Partizán de Belgrado, en Serbia.

Por la lesión de Francisco Oliver, quien debió ser operado por rotura de ligamentos en la rodilla, Belgrano fue a buscar a Alex Ibacache (24 años), que jugó en selecciones juveniles de su país y también fue convocado por Eduardo Berizzo para la mayor, en 2022. Del Everton pasó a San Lorenzo a principios de este año, y se fue de manera abrupta, sin debutar.

El chileno Alex Ibacache en el partido entre Belgrano y Sarmiento por la Liga Profesional (La Voz) Foto: Javier Ferreyra

UN URUGUAYO, DE CABEZA A LA HISTORIA DE INSTITUTO

Joaquín Varela, quien llegó a Instituto como refuerzo para su primera experiencia en el fútbol argentino, convirtió dos goles en la Gloria, donde apenas jugó un partido como titular. Uno ante Boca en la Bombonera, y además el empate contra Banfield, que fue el número 700 en el historial de AFA del club de Alta Córdoba.

Fútbol Instituto empató 1 a 1 con Banfield en Alta Córdoba.Gol sobre la hora de Joaquín Varela ( Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

“Llevó buen promedio, y bastantes goles para ser defensa je. En el fútbol argentino me encontré con lo que me esperaba, a muchos colegas uruguayos le fue bien en este país, es hermoso vivir en Argentina. La situación es complicada, por el dólar, y es lo que escucho pero Córdoba tiene lugares preciosos y me siento muy a gusto”, destacó el marcador central en Vía Córdoba.

Instituto le ganó a Boca en la Bombonera por 3 a 2 (Federico Lopez Claro / La Voz) Foto: López Claro

“Contra Talleres nos tocó enfrentar a Michael Santos, y en el plantel también está (Christian) Oliva, y están haciendo las cosas bien en su club. Yo también quiero hacer lo mío y no ser la excepción”, apuntó.

También vino el lateral paraguayo Juan Franco Arrellaga, de 31 años. quien se inició en Cerro Porteño, hizo toda su carrera en Paraguay y llegó a préstamo desde el Guaraní.

“El fútbol argentino es intenso, con delanteros muy picantes, tenés que estar con todas las pilas todo el tiempo. ¿Si hacen mucho teatro? No tanto como en Paraguay. Y lo de la hinchada es estupendo, uno más para el equipo”, destacó el defensor Albirrojo.

Franco firmó con Instituto y este lunes ya trabajó con sus nuevos compañeros (Foto: Prensa IACC).

“Con Ramón Sosa todavía no nos reunimos, nos tiramos mensajes porque somos solidarios. Lo mismo con los que están en Buenos Aires, en Tucumán... Ramón es muy difícil de marcar, lo sufrí en Olimpia allá en Paraguay, y ahora en en clásico”, señaló en referencia al paraguayo de Talleres.

CÓRDOBA TIENE SU INTERNACIONAL FC

El lateral derecho Juan Franco (Paraguay), los zagueros Matías Catalán (argentino-chileno) y Joaquín Varela (Uruguay) y el lateral por izquierda Alex Ibachache (Chile); mediocampo con Chistian Oliva (Uruguay), Alan Franco (Ecuador) y Vicente Fernández (Chile); y en la ofensiva Diego Valoyes (Colombia), Michael Santos (Uruguay) y Ramón Sosa (Paraguay). Sólo faltaría el arquero...

Ramón Sosa en el partido que Talleres le ganó a Barracas. Salió lesionado ante Colón. (Prensa Talleres)

Talleres es el de dotación extranjera más numerosa, incluido el uruguayo Santos quien desde su arribo a barrio Jardín anotó 26 goles (cinco en la Liga actual) y es el segundo extranjero con más goles en el Albiazul. El primero es el paraguayo Juan Carlos Ruíz Díaz, quien a inicios de los años ‘90 convirtió 31. Ahora quiere seguir sus pasos su compatriota Ramón Sosa, ex Gimnasia de La Plata.

Además, Javier Gandolfi promovió a Primera al boliviano Daniel Rivera, delantero de 18 años y nacido en Santa Cruz de las Sierras, quien firmó contrato hasta 2024 y formó parte de la delegación en el compromiso con Estudiantes de La Plata.

Y entre los jugadores propios que prestó a otros clubes, Talleres también hace punta: el venezolano Samuel Sosa en el Emelec de Ecuador, el uruguayo Juniors Arias (The Strongest Bolvia), el brasileño Guilherme Parede (Vila Nova de Brasil), el paraguayo Kevin Pereira (Fútbol Club Juárez de México) y el extremo colombiano Emerson Batalla (Independiente Medellín de Colombia).

La particularidad en este hipotético combinado internacional de jugadores que son parte de los clubes cordobeses es que no hay de nacionalidad peruana. Los demás países de Sudamérica están representados.