Explotó el presidente de Racing por la derrota en Salta: “Como hincha me dio vergüenza”

La derrota de Racing de Nueva Italia en Salta, en el cierre de la primera ronda de la Primera Nacional, iba a traer cola... La Academia salió de la zona de clasificación y acumula cinco fechas sin triunfos. Y su presidente Manuel Pérez cargó contra algunos jugadores.

“Fue una noche espantosa. El peor primer tiempo del campeonato, no se puede creer. Trabajamos toda la semana acá en el predio de Salta, y ver lo que hicimos... Lo del primer tiempo fue un espanto", descargó en Fanáticos por LVDOS.

“En Tucumán fuimos un equipo en serio 95 minutos”, recordó en referencia al empate con San Martín. “La actitud del segundo tiempo, con un poco de ganas, tuvimos dos chances netas, se jugó igual a igual y fuimos superiores Recaliente porque mañana viene Guardiola y con la actitud del primer tiempo algunos jugadores se devoran cualquier técnico", lanzó.

Manuel Pérez, presidente de Racing de Nueva Italia.

“Como hincha, tengo vergüenza. Como dirigente, tengo más vergüenza, y esto no va a quedar así. Perder se puede perder, no pasa nada, pero lo inaceptable es perder como en el primer tiempo que jugó Racing, de una manera vergonzosa”, insistió en su furia.

La formación de Racing en Salta.

A QUÉ JUGADORES DE RACING APUNTÓ

“No teníamos dudas más que de uno o dos jugadores antes. Ahora se suma otro porque el primer tiempo hay uno o dos jugadores que no los quiero más en el club. Voy a hablar con Tomás Pochettino (vice del club) y con los muchachos, pero el que no deje la piel por el club, obviamente se va a ir. No, no vamos a esperar al lunes. Ya estamos tomando decisiones”, avisó Manuel Pérez.

Germán Díaz

“Hay jugadores que no tienen vergüenza. Hoy no han tenido vergüenza en el primer tiempo. Caminando la cancha, como Germán Díaz...”, disparó el presidente Albiceleste, en referencia al volante creativo que en 2024 había sido figura de Racing.