Evacuaron un local de Mc Donald’s en el Centro de Córdoba: la explicación de los Bomberos

Los Bomberos de la ciudad evacuaron un local de Mc Donald’s en el Centro de Córdoba en la noche del viernes 15 de agosto. Luego del operativo que asustó a varios, dieron una explicación sobre lo ocurrido.

Por qué evacuaron un local de Mc Donald’s en el Centro de Córdoba

El episodio se produjo alrededor de las 21.30 cuando los efectivos se presentaron en el espacio gastronómico ubicado sobre la calle Chacabuco y la avenida Ambrosio Olmos, en frente de la Plaza España.

Los uniformados de color rojo inspeccionaron el espacio y retiraron, preventivamente, un tubo de CO2 de 20 kilogramos que presentaba pérdidas. Ante este escenario, evacuaron a clientes y empleados del lugar. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas.