Euge Quevedo le enseñó las señas de La Mona Jiménez a Big One: “¿Qué son?”

El productor quedó anonadado con los gestos de la cantante en la grabación de su nuevo tema.

6 de diciembre de 2025,

Euge Quevedo protagonizó un insólito momento con Big One gracias a las señas de La Mona Jiménez.

Euge Quevedo, Big One y The Roze lanzaron “Para Repetir” y el video musical ya empezó a sonar fuerte de cara al verano. En paralelo, la cantante le enseñó al productor las señas de La Mona Jiménez y quedó anonadado.

Altamira, mi barrio”, dijo en primera instancia Euge Quevedo, quien le explicó a Big One que La Mona Jiménez había creado diferentes gestos alusivos para los barrios de la ciudad. A su vez, también le mostró la de Villa María.

Ante la sorpresa, el DJ le preguntó al dúo musical cómo son los gestos de sus barrios, inventando sobre la marcha y dando pie a un gracioso video. La producción en Instagram acumuló cientos de comentarios y varios destacaron al cuartetero por su ingenio.

