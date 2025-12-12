“Estoy aterrorizada”: denunció que un efectivo de Eter Córdoba la amenazó de muerte

Una mujer denunció que su expareja, un efectivo del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (Eter), la amenazó de muerte. Ante el temor por su vida, compartió los intimidantes mensajes que recibió y reclamó acciones de la Justicia de la provincia de Córdoba.

Denunció que un efectivo de Eter Córdoba la amenazó de muerte

El proceso comenzó hace cinco meses cuando la integrante de la Policía, quien está apartada y goza del 30 por ciento de su sueldo, realizó la presentación formal. La imputación es por delitos graves y cuenta con una orden de restricción vencida, según comunicó el periodista Andrés Oliva.

Los mensajes que la mujer recibió.

La víctima habló con el comunicador y reconoció: “Estoy aterrorizada”. En paralelo, brindó capturas de pantalla de conversaciones de Whatsapp con el acusado, quien estaría formando a los nuevos integrantes de Eter.

“Tengo los mensajes explícitos donde me dice que me va a matar. Que va a matar a mis hijos. Todo está expuesto en la justicia”, cerró la mujer, quien pidió una ayuda urgente por parte de las autoridades.