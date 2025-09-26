Encontraron restos humanos en La Perla, Córdoba: lo que se sabe del descubrimiento

Los integrantes de la Justicia Federal de Córdoba encontraron restos humanos en el exCentro Clandestino de Detención La Perla. El juez Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal Nº3, dio detalles del descubrimiento que está en materia de investigación.

Encontraron restos humanos en La Perla, Córdoba

El hallazgo se produjo en una zona denominada Loma del Torito y ocurrió nueve años más tarde al que aconteció en 2014 en Los Hornos. El juez confirmó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) trabaja para saber si los restos pertenecieron a personas detenidas y desaparecidas.

La Perla fue uno de los centros clandestinos de detención en Córdoba (La Voz/Archivo).

Según publicó, Página 12 las labores del EAAF iniciaron el martes de la semana anterior en un área delimitada de La Perla. El avance en el expediente 35009693/1998 ocurrió tras la denuncia impulsada por familiares de víctimas de desparecidos.