Belgrano sostuvo el envión ganador y derrotó a Banfield en el Gigante

El Belgrano ganador y contundente de Copa Argentina, y por qué no el del debut en el Clausura contra Huracán, apuntaba a mostrar la misma cara en Alberdi y ante su gente. Y lo consiguió con el 2 a 1 ante Banfield con el gol de Gabriel Compagnucci a los 19 minutos, para el 1 a 0, y de Lucas Zelarayán a los 3 del complemento. A a los 12 minutos descontó Mauro Méndez para la visita. Triunfo Celeste, que invita a la ilusión.

Belgrano abrió el marcador cuando se juntaron los integrantes de su línea ofensiva. Jara salió del área, la continuó el “Chino” con pisadita incluida y centro medido para que la baje “Uvita” Fernández de cabeza para la entrada libre de Compagnucci para el 1 a 0.

ARRIBA EL PIRATA: Compagnucci puso el 1-0 de Belgrano vs. Banfield en el Gigante de Alberdi por el #TorneoClausura.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/gtDyuIP9TC — SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2025

En el inicio del complemento el equipo de Zielinski asestó lo que podía ser el golpe de gracia, cuando a los 3 mintutos encaró Zelarayán, combinó con Jara para la pared, y pisando el área definió abajo y junto al palo del arco de Sanguinetti. Golazo.

GOLAZO, CHINO: Zelarayán condujo y definió para el 2-0 de Belgrano ante Banfield.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/4Pn4Bwr46n — SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2025

A los 12 el “Taladro” logró mantenerse en partido por la anotación de Méndez, también en una vistosa maniobra en conjunto. Pero al Banfield de Pedro Troglio no le sobran ideas y no pudo poner en riesgo la victoria Celeste. Salvo en la última del partido, cuando el uruguayo Cardozo se lanzó arriesgadamente para evitar lo que era el empate.

Ganó Belgrano, otra vez con una actuación sólida y convincente. Que invita a la ilusión de su gente, en las dos competencias en las que sigue en pie.

ASÍ LLEGÓ BELGRANO

Nicolás Fernández, ausente en Rosario por la suspensión, reaparece en la formación en reemplazo de Julián Mavilla. En principio, el de “Uvita” es la única modificación de Ricardo Zielinski.

Nicolás "Uvita" Fernández, en la cancha de Unión. (Belgrano).

📋 #CitadosBelgrano | Estos son los convocados para enfrentar a Banfield, por la fecha 4️⃣ del Clausura.#DaleBelgrano 🏴‍☠️ pic.twitter.com/Kd73V3R3z7 — Belgrano (@Belgrano) August 9, 2025

ASÍ LLEGA BANFIELD ANTE BELGRANO

Ahora con Pedro Troglio como entrenador, Banfield suma cuatro puntos hasta aquí, al igual que Belgrano. Pero está incómodo en la tabla anual, apenas un punto arriba de Talleres en la zona caliente del descenso. Y viene de caer como local frente a Barracas Central 3-1.

FORMACIONES DE BELGRANO Y BANFIELD

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Mariano Troilo y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Rodrigo Saravia; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado e Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Martín Río, Tomas Adoryan y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.